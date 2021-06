tempesta-d’amore-14-20-giugno-2021-anticipazioni-tedesche

Tempesta d’amore anticipazioni settimana 14-20 giugno 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 14-20 giugno 2021? Stiamo parlando della soap opera tedesca creata da Bea Schimdt e trasmessa a partire dal 26 settembre 2005 sull’emittente nazionale Das Erste.

In Italia la soap esordisce il 5 giugno 2006 su Canale 5, ma a partire dal 2 luglio 2007 si trasferisce su Rete 4, dove continua la messa in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19:35 circa. Tempesta d’amore ha già superato le 3000 puntate nel 2018, ma è ancora piena di tante storie e vicende da raccontarci!

Nozze Di Franzi e Tim In Tempesta D’Amore Credits: Das Erste

Dopo quanto visto nelle scorse puntate, il grande matrimonio da sogno è finalmente alle porte e tutto sembra andare per il meglio. La festa nuziale attende con impazienza l’arrivo della sposa nella cappella. Ma proprio al suo arrivo, la porta della chiesa si rompe e non si apre più.

Il matrimonio rischia di essere annullato? Poco prima, intanto, Robert si rende conto con orrore di aver dimenticato la torta nuziale. Fortunatamente Amelie, sebbene sia l’ex ragazza di Tim, si intromette spontaneamente e risolve il guaio. Nel frattempo Vanessa pensa di non aver bisogno di alcuna preparazione speciale per la competizione.

Tuttavia Alfons vuole convincerla del contrario e così chiede di nuovo aiuto a Michael. Sebbene Maja abbia rinunciato agli uomini, si gode l’esuberante festa di matrimonio ballando per tutta la notte con Florian. Quando lui la riaccompagna a casa la mattina presto, lei segue un impulso spontaneo e cerca di avvicinarsi a lui. Tuttavia Florian si tira indietro: non vuole essere il suo ripiego!

Dopo che Franzi e Tim hanno superato gli ultimi ostacoli, possono finalmente dire di sì e sposarsi. I due si godono quindi la celebrazione del loro matrimonio al massimo, dopo Tim insiste per portare in braccio la sua sposa sulla soglia di casa. Nella tarda serata della celebrazione del matrimonio, Selina e Christoph si baciano di nuovo. Intanto, però, Ariane non piace affatto che la sua migliore amica baci l’uomo che è il suo acerrimo nemico dichiarato.

Nel frattempo Franzi e Tim sono felicissimi di essere finalmente una coppia sposata. Così, un po’ a malincuore, gli sposini salutano il “Fürstenhof” e partono per l’Inghilterra. Intanto Ariane ed Erik pianificano un nuovo intrigo contro Christoph.

Erik trasferisce segretamente del denaro dalla fondazione al conto privato di Christoph dal cellulare di quest’ultimo. Ciò però non passa inosservato, e presto Christoph dovrà rispondere alla direzione della fondazione e Selina. Riuscirà a convincerla del fatto che non è lui il responsabile di tutto questo?

