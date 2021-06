techtalk-con-simon-beckerman,-riccardo-donadon-e-paolo-barberis-su-depop,-la-startup-diventata-unicorno

Simon Beckerman, uno degli ospiti del TechTalk di oggi, 4 giugno 2021, ha appena venduto la sua azienda per 1,625 miliardi di dollari a Etsy: è una specie di Instagram al cui interno gli utenti vendono e comprano capi vintage. Ed è il secondo unicorno italiano dopo Yoox. Josh Silverman, l’amministratore delegato (CEO) di Etsy, gli ha chiesto una mano a far crescere l’azienda nei confronti della generazione Z, i nati a cavallo del secondo millennio: “Questo è surreale” riesce solo a dire Beckerman. Che intanto ha fondato un’altra startup, Delli, una Depop del cibo, per cui ha raccolto qualche milione di sterline da HV Capital, già investitori di Depop.