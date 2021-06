Dove vedere Summertime 2 in streaming?

Summertime 2 è arrivata, ma dove vedere i nuovi episodi in streaming? Parliamo del secondo atteso capitolo del teen drama tratto dall’opera letteraria di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo, con protagonisti l’esordiente Coco Rebecca Edogamhe e il noto Ludovico Tersigni (SKAM Italia). Pronti a scoprire quindi le loro nuove avventure immerse ancora una volta nelle atmosfere della costa adriatica?

Se nella prima stagione i nostri protagonisti imparano ad innamorarsi, nella seconda dovranno scoprire il significato dell’amore. Riuscirà inoltre Summer a realizzare i propri sogni senza entrare in collisione con quelli degli altri?

Ludovico Tersigni E Coco Rebecca Edogamhe Nel Trailer Di Summertime 2. Credits: Youtube E Netflix

Summertime 2 Netflix

continua a leggere dopo la pubblicità

Summertime 2 stagione debutta giovedì 3 giugno 2021 in esclusiva streaming su Netflix. La serie è infatti un progetto originale Netflix prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios – disponibile in tutti i Paesi raggiunti dal servizio.

La seconda stagione della serie è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina. Tutte le puntate sono firmate inoltre da Enrico Audenino e Francesco Lagi, affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

L’obiettivo degli sceneggiatori continua ad essere quello di tenere vivo lo spirito dell’opera letteraria di Federico Moccia confermando al tempo stesso le caratteristiche che hanno determinato il successo della prima stagione di Summertime. In comune i due progetti hanno lo scopo di raccontare l’amore ma dal punto di vista di una generazione che ha ancora moltissimo da esprimere e da scoprire.

Tra le grandi novità della seconda stagione troviamo anche la Spagna, location scelta dalla regia per raccontare in maniera realistica l’arena sportiva in collaborazione con il CIV – Campionato Italiano di Velocità –. La presenza della bellissima Barcellona porta inoltre con sé nuovi personaggi come la giovanissima Amparo Piñero Guirao.