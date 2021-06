Un 50enne di Mondovì è stato ritrovato (in buona salute) questa sera in località Gratteria. Irreperibile dal pomeriggio di oggi e scomparso da questa mattina (residente in via Tiro a Segno), nelle scorse ore erano state avviate le ricerche dai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Croce Rossa e Protezione Civile ANA. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.