paolo-bonolis-nel-“tritacarne”-per-la-battuta-su-chiellini

Paolo Bonolis in queste ore è stato sommerso dalle critiche dopo una battuta fatta a Giorgio Chiellini durante la trasmissione di Rai1 “Notte Azzurra”. Ecco come sono andate le cose per il conduttore romano.

Paolo Bonolis di recente è tornato in Rai… ma solo come ospite. Il conduttore, infatti, è stato invitato nel programma di Rai 1 condotto da Amadeus, “Notte Azzurra”, dedicato alla Nazionale italiana in vista degli Europei 2020.

Durante la trasmissione l’uomo ha scherzato con Giorgio Chiellini ma le sue battute non sono state gradite da tutti. Il conduttore, che è conosciuto e amato per la sua particolare ironia, dopo le sue dichiarazioni ha infatti ricevuto molte critiche e molte accuse sui social, soprattutto dai tifosi Juventini.

Paolo Bonolis: gli haters lo accusano

“In un’Italia-Germania 1-0 nel finale, quando ci difendiamo con le unghie e con i denti, con tutti in silenzio, ecco Chiellini che respinge di testa e si butta che pare gli abbiano sparato dalle tribune. Questo in Italia può accadere, all’estero non lo so”. Leggi anche: “Avanti un altro” e “Ciao Darwin”: Paolo Bonolis svela il suo futuro a Panariello

ha detto Paolo Bonolis, qualche giorno fa, durante il programma “Notte Azzurra“. Chiellini, presente in studio, si era mostrato divertito e aveva preso bene la battuta ma, a quanto pare, lo stesso non si può dire dei tifosi bianconeri, che sui social avevano subito cominciare ad attaccare il conduttore.

Paolo, in effetti, è un grande tifoso dell’Inter e ha così cercato di “sfottere” il calciatore, sottolineando le critiche che Chiellini ha ricevuto di recente proprio per aver “finto” ed accentuato gli effetti dei contrasti con gli avversari.

“Queste battute non fanno ridere” ha scritto qualcuno; “Non guardo da anni trasmissioni con Bonolis” ha scritto qualcun altro, denigrando il conduttore. I commenti contro di lui, però, sono moltissimi e alcuni sono davvero pesanti.

Paolo, però, per ora non ha reagito: in fondo cosa c’è di più importante della propria squadra del cuore?!