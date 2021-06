Ingredienti

1 Kg cozze

350 g orecchiette secche

300 g patate novelle

2 spicchi di aglio

finocchietto

sale

vino bianco secco

olio extravergine di oliva

Durata: 40 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per preparare le orecchiette, patate e cozze, pulite le cozze e apritele in una casseruola coperta con un paio di cucchiai di olio, gli spicchi di aglio sbucciati e tagliati a metà, un bel rametto di finocchietto, un paio di bicchieri di acqua e 1/2 bicchiere di vino.

Filtrate il liquido di cottura delle cozze e allungatelo con acqua, portandolo a 1 litro. Sgusciate parte delle cozze.

Lavate bene le patate e tagliatele a spicchi, tenendo la buccia.

Mettete le orecchiette in una zuppiera capiente e ungetele bene con un filo di olio; unite anche le patate a spicchi e l’acqua di cottura delle cozze.

Sigillate la zuppiera con pellicola alimentare e fate un foro con un coltello.

Cuocete nel forno a microonde alla massima potenza per i 2⁄3 del tempo riportato sulla confezione delle orecchiette.

Regolate di sale, scolate e distribuite le orecchiette con le patate nei piatti, completate con le cozze e ciuffetti di finocchietto e servite.