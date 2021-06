non-buttare-le-bucce-di-banana,-puoi-trasformarle-in-“pancetta”-vegetale-con-questa-ricetta

Scopri come utilizzare le bucce di banane in cucina. Ecco come fare la pancetta vegetale utilizzando solo le bucce delle banane.

Le carni a base vegetale sono ovunque nei supermercati, ma se ti dicessimo che puoi riprodurre la carne vegetale a casa con un ingrediente che sicuramente hai in frigorifero?

Ebbene sì, con la banana, o meglio con le bucce di banana, puoi riprodurre il bacon in una versione 100% vegetale. Sì, perché le bucce sono in realtà commestibili e hanno molti degli stessi nutrienti del frutto; secondo una ricerca, infatti, la farina di buccia di banana è ricca di sostanze nutritive come aminoacidi essenziali e fibre. Un altro studio, condotto in provetta, ha scoperto che le bucce meno mature sono anche ricche di antiossidanti.

Ovviamente, se hai intenzione di mangiare le bucce, è opportuno optare per banane biologiche perché prive di pesticidi e sostanze chimiche. (Leggi anche: Ecco le banane con la buccia commestibile)

Come fare la pancetta con buccia di banana

Ci sono centinaia di video sui social media, Tik Tok e Instagram, dove le persone si cimentano nella preparazione del bacon con la buccia di banana. (Leggi anche: Banane: meglio degli energy drink per attività fisica e allenamento)

Ecco come:

Usa banane molto mature, togli la polpa in eccesso dall’interno della buccia.

Prepara una marinata veloce con cocco, olio d’oliva, paprika, aglio in polvere, sciroppo d’acero e un po’ di sale, o altre spezie a tua scelta.

Aggiungi le bucce e lascia riposare il composto per circa 15 minuti.

Dopo, puoi cuocere la “pancetta” in padella per 2 o 3 minuti per lato, oppure cuocere tutto per circa 10 minuti nella friggitrice ad aria

Come usare la pancetta vegetale

Puoi gustare la pancetta vegana con le bucce di banana così com’è, oppure puoi usarla in svariati modi; ad esempio, per condire un’insalata, oppure, puoi anche tritare il bacon vegano e cospargerlo su una ciotola di cereali o usarlo per completare un vassoio di verdure arrostite.

