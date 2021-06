Maria De Filippi, “A lei devo la mia felicità …”, un’intervista ricca di riconoscenza

Spread the love











Maria De Filippi è una delle presentatrici più amate della televisione. Ad amarla sono tutti, e quindi i bambini ma anche ragazzi e adulti, ma soprattutto coloro che nella propria vita hanno avuto la fortuna di conoscerla. Negli ultimi giorni ad esprimere delle bellissime parole nei suoi confronti è stato l’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny il quale nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo TV ha espresso delle bellissime parole nei confronti della presentatrice e ha raccontato che proprio alla De Filippi deve la sua felicità.

Giacomo Czerny parla di Maria De Filippi

Giacomo Czerny nel corso degli ultimi mesi ha intrattenuto il pubblico di Canale 5, e nello specifico di Uomini e Donne, nella ricerca della compagna della sua vita. Una ricerca finita nel migliore dei modi con la scelta di una ragazza di nome Martina. L’ex tronista nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo TV ha parlato proprio della sua esperienza a Uomini e Donne e della generosità mostrata da Maria De Filippi alla quale deve la sua attuale felicità. Giacomo ha infatti raccontato di aver trovato l’amore grazie a Maria ma non solo, anche il lavoro dei suoi sogni. La presentatrice infatti gli avrebbe fatto una proposta di lavoro alla quale il giovane non ha potuto dire no.

Le parole dell’ex tronista

“Maria mi ha offerto un’opportunità pazzesca. Grazie a lei ho trovato l’amore ma anche il lavoro dei miei sogni. Devo a lei la mia felicità”, queste le parole espresse dall’ex tronista Giacomo il quale ha ricevuto dalla De Filippi una proposta di lavoro importantissima e impossibile da rifiutare. Nello specifico la De Filippi ha proposto al ragazzo di entrare a far parte del suo grande team di lavoro. Giacomo infatti di professione fa il videomaker e il ruolo che avrà sarà quello di montatore, anche se al momento non si sa ancora di quali programmi dovrà occuparsi.

La generosità di Maria De Filippi

Maria De Filippi viene da tutti definita una bravissima presentatrice ma anche una donna davvero molto generosa. Sono infatti molti anni che la moglie di Maurizio Costanzo mostra particolare attenzione nei confronti dei ragazzi incontrati all’interno dei programmi da lei condotti. Tra questi la presentatrice ne ha scelti alcuni diventati poi negli anni dei suoi collaboratori. Lo stesso ha fatto con Giacomo Czerny al quale non solo ha dato la possibilità di trovare l’amore scegliendo la bellissima Martina ma allo stesso tempo ha offerto la possibilità di svolgere il lavoro dei suoi sogni.

