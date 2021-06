l’ironico-monologo-di-saverio-raimondo-sui-giovani-che-chiedono-spazio:-“hanno-rotto-i-c…”

Un monologo provocatorio, quello del comico Saverio Raimondo, scritto in occasione della sua partecipazione a Next Gen IT, la Festa della Repubblica dei Giovani dello scorso 1 giugno organizzata da Italian Tech, l’hub Gedi deciato alla tecnologia. La manifestazione ha dato spazio alle parole, le idee e le opinioni di soli giovani Under 30. Raimondo ha recitato un testo intelligente, sui giovani che si lamentano e che non sono autosufficienti, per colpire in realtà tutti quelli che ai giovani, appunto, non concedono il giusto spazio.