israele,-il-laburista-herzog-eletto-nuovo-presidente.-e-arriva-il-governo-degli-anti-netanyahu

GERUSALEMME – Nell’ultimo giorno per la formazione del governo anti-Netanyahu, la Knesset ha espresso un raro momento di consenso: 87 parlamentari su 120 hanno scelto Isaac Herzog come undicesimo presidente dello Stato d’Israele, che subentrerà a Reuven Rivlin il 9 luglio. “Sarò il presidente di tutti”: curare le ferite, costruire ponti, unire gli estremi, sono alcune delle espressioni usate dal presidente in pectore in vista di un mandato difficile, in un Paese lacerato dagli scontri, non solo quelli violenti che hanno afflitto le città a popolazione mista, ma anche quelli tra le varie anime della politica mentre si configura il governo del “tutto tranne Bibi”, quello che il premier uscente Benjamin Netanyahu chiama “la frode del…