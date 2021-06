isola-dei-famosi,-sorpresa-non-gradita-in-honduras:-caos-e-polemiche

Attesissima per lunedì 7 giugno la finale dell’Isola dei Famosi, ma in Honduras è successo qualcosa che ha scatenato solo polemiche

Le prime a partire per la finale in Honduras sono le nostre amate Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione💘✈️💘 #Isola pic.twitter.com/lwUTYFOUiD — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 3, 2021

Adesso c’è l’ufficialità da parte dell’Isola dei Famosi: Cecilia Rodriguez ed Arianna Cirrincione arriveranno in Honduras in vista della finale di lunedì 7 giugno. Fidanzate con due finalisti, rispettivamente Ignazio Moser e Andrea Cerioli, le due bellissime ragazze andranno in supporto ai loro ragazzi ed a risollevare gli ascolti di quest’annata un po’ altalenante.

“Le prime a partire”, come appare scritto sui profili social ufficiali del reality show, lascia intendere che non saranno le uniche ad essere in Honduras per la proclamazione del vincitore. Quest’anno, infatti, a differenza di tutte le altre edizioni, a causa Covid, il vincitore non sarà proclamato in studio a Roma.

Isola dei Famosi, polemiche per l’approdo delle fidanzate

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione (@Instagram)

Alla notizia dell’approdo su Playa Palapa delle due belle fidanzate di Ignazio e Andrea, il web si è scagliato contro la produzione. “Buffonata” è il commento più accreditato, come quello che danno dei raccomandati ad Andrea ed Ignazio. Oltre loro due, infatti, ci sono altri naufraghi che si contendono il premio finale che hanno avuto una rilevanza mediatica ben inferiore: Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante. Tra gli ultimi due, tuttavia, ci sarà subito un’eliminazione: soltanto uno potrà prendere parte alla puntata di lunedì 7 giugno.

Ilary Blasi, con l’ingresso di Cecilia ed Arianna, ha tentato il tutto e per tutto per salvare gli ascolti di questa stagione.