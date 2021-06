Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi, Awed giura vendetta a Beatrice Marchetti

Tra Awed e Beatrice Marchetti i rapporti non sono ancora tornati alla normalità e le tensioni lasciate in sospeso hanno portato la modella, leader della scorsa settimana, a nominare Awed. L’incertezza e la tensione dello youtuber hanno portato i due ad un nuovo confronto. Cosa accadrà? Una vendetta in atto o solo un momento complesso?

Beatrice Marchetti è sicuramente una delle rivelazioni di questa edizione dell’Isola dei famosi; top model apprezzata e conosciuta in tutto il mondo, la bella Beatrice è stata eliminata dopo pochi giorni dal suo arrivo in Honduras.

Un’esperienza per la maggior parte in solitaria su Playa Imboscada e poi Imboscadissima, diventando un po’ la leader di se stessa; da Roberto Ciufoli, a Francesca Lodo, tutti i concorrenti che hanno condiviso con lei lo spazio diventato un po’ il suo regno, hanno avuto solamente belle parole per lei.

Una finalista che ha dimostrato di saper crescere, nonostante alcuni rancori degli inizi continuino a serpreggiare sulla spiaggia; infatti tra lei e Awed, che aveva provato ad approcciarsi sentimentalmente alla ragazza ricevendo un sonoro rifiuto, le cose non vanno ancora molto bene.

Awed, insieme a Matteo Diamante, è in nomination ed ha sofferto molto questa scelta.

Awed e Beatrice provano a chiarire

Ragazza molto determinata ma dal cuore d’oro, dopo aver visto lo youtuber molto sconsolato, ha provato ad avere un confronto con lui, ribadendo di non serbare rancore verso di lui:

“Posso dirti che non ho il dente avvelenato nei tuoi confronti. Però se devo pensare, anche tu avresti fatto lo stesso perché ci siamo lasciati malamente […] Posso dire che rivederti mi ha fatto anche piacere”

A cosa è dovuto lo sconforto di Awed però? A rivelarlo è stato lui stesso:

“È un mix di cose, non è un motivo personale. Mi sento spaesato, mi sono visto allo specchio e mi faccio schifo. Tranquilla Bea non ce l’ho non te. Siamo arrivati qui e ho avuto un moto di sconforto, che non è dovuto alla tua nomination perché siamo in cinque e un nome dovevi farlo”.

Finalmente un chiarimento tra i due ex compagni di avventura che si apprestano a superare l’ultima prova di questa isola: la finale del 7 Giugno.