il-monologo-di-pietro-turano-sull’omofobia:-“una-trincea-arcobaleno-contro-le-parole-d’odio”

Attore diventato popolare per il suo ruolo di Filippo nella serie tv Skam Italia, ma anche attivista e dirigente Arcigay: l’attore Pietro Turano ha portato sul palco di Next Gen IT uno straordinario monologo contro l’omofobia, sulle parole che non sono solo semplici parole, che vanno scelte con cura, perché possono diventare insulti e definire le persone.