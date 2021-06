I Soliti Ignoti, ospite Giuliano Sangiorgi e Amadeus costretto a spiegare cosa accade in studio perchè …

Spread the love











Ieri è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti e l’ospite detective che si doveva cimentare con l’indagine fino a scoprire chi fosse l’ignoto e il suo parente, è stato il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

Ma ieri è accaduto qualcosa che, come ha detto Amadeus in puntata, non era mai accaduto prima.

Vediamo di che si tratta.

A I soliti ignoti l’ospite è Giuliano Sangiorgi e accade qualcosa di mai visto prima

Ieri a I soliti Ignoti, l’ospite che doveva portare avanti l’indagine fino a scoprire chi fosse l’ignoto, è stato il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi che ha giocato per devolvere il montepremi, come al solito, al Centro Astalli per i rifugiati.

E’ accaduto, però, che durante l’anteprima, quando Amadeus presenta chi giocherà in puntata, in studio non si è capito più nulla perché i cameraman hanno compiuto un gesto mai fatto prima e così Amadeus ha svelato cosa stava accadendo e ha detto: «Gli operatori alle nostre spalle si stanno sbracciando per salutare Giuliano. Siamo tutti fan». E il web non è stato da meno perchè in tanti hanno commentato dicendo frasi come: «Grande Giuliano Sangiorgi, bravo e simpatico».

Giuliano Sangiorgi si cimenta con il gioco

Giuliano Sangiorgi ha iniziato a giocare e lo ha fatto anche molto bene tanto da accumulare 157mila euro. Poi avendo voluto usare tutti gli aiuti, è arrivato a giocare, al gioco del parente misterioso, con 31.400. Ma, purtroppo, non ha indovinato perché lui ha scelto l’ignoto numero 7 ma il parente era il numero 6 come aveva detto Sangiorgi all’inizio.

Anche Giuliano Sangiorgi aveva annunciato sui social che sarebbe stato lui a giocare nella puntata di ieri de I soliti ignoti e aveva anche detto che in questo modo stava realizzando un grande sogno di Stella, la sua bambina avuta dalla compagna Ilaria Macchia. Giuliano Sangiorgi aveva scritto così: “Ho raggiunto il sogno di Stella. Stasera mi guarderà su Rai1l giocare per beneficenza con Amadeus e i suoi Soliti Ignoti”

E poi ha anche aggiunto: “Una trasmissione leggera che ci ha tenuto compagnia in tutti questi mesi tristi e desolanti, in cui cercavamo di alleggerirci il cuore con Ilaria e Stellina per un po’ di tempo, accoccolati di fronte alla TV”. E poi aveva anche anticipato sulla puntata già registrata: “Ci ho provato, mi sono divertito e spero di divertire anche voi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...