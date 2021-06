gloria-napolitano-e-il-doc-sulla-nonna-deportata-ad-auschwitz:-“la-memoria-deve-legarsi-al-presente”

Gloria Napolitano, 17 anni, rappresentante della Consulta Provinciale degli studenti di Torino è un’attivista per i diritti sociali. Gloria ha realizzato un documentario su sua nonna, Elena Foa Recanati, deportata ad Auschwitz. “Quello che volevamo comunicare con questo documentario – dice Napolitano sul palco di Next Gen It – è che non si può fare memoria fermandosi al passato, ma c’è una necessità di legarsi al presente”.