Dove è girato Mr. Wrong? Location e ambientazione

Mr. Wrong ambientazione, Istanbul

Su Canale 5 è arrivata Mr Wrong – Lezioni d’amore, una nuova e romanticissima telenovela turca. Uno show in cui recitano Can Yaman (popolare grazie a DayDreamer – Le ali del sogno) e Özge Gürel (Cherry Season – La stagione del cuore). Insieme li abbiamo recitare invece in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in onda nel corso dell’estate 2019.

Ti stai chiedendo dove è girato Mr Wrong – Lezioni d’amore? Il serial televisivo – in Italia composto da 42 episodi – è stato girato in diverse località di Istanbul, in Turchia.

Ozge Gurel Interpreta Ezgi In Mr Wrong Credits: Mediaset

Dove è girato Mr. Wrong

Istanbul è una città con un’atmosfera magica: ancorata alle sue antichissime radici, ma immersa nella modernità. Questo luogo, che in passato ha accolto diverse civiltà, è il punto di incontro tra Occidente e Oriente. Sono numerose le produzioni che decidono di girare film e serie televisive, tra cui Mr. Wrong – Lezioni d’amore, proprio a Istanbul.

Scopriamo subito dove è girato Mr Wrong – Lezioni d’amore. La fase di shooting si è svolta in diversi luoghi di Istanbul (importante centro industriale, culturale e finanziario), in Turchia. Il pubblico avrà quindi l’opportunità di apprezzare questa vivace città.

Nella megalopoli sono presenti diverse importanti strutture, tra cui la Basilica di Santa Sofia (ufficialmente riconosciuta come Grande Moschea Benedetta della Grande Hagia Sophia). La struttura sacra è stata costruita tra il 350 e il 537. Si tratta di uno tra i principali esempi di architettura bizantina (opere architettoniche costruite durante il periodo dell’Impero romano d’Oriente).

Nel distretto di Faith è possibile visitare la Moschea Blu, progettata da Sedefkar Mehmed Agha e costruita tra il 1597 e il 1616. Nella cupola di questo tempio sono state incastonate migliaia di piastrelle di ceramica turchese, mentre le pareti, colonne e archi sono ricoperti di maioliche (ceramiche decorate con smalto stannifero).

In Mr. Wrong – Lezioni d’amore possiamo anche apprezzare alcune strutture, strade e piazze moderne. Nella città turca sono presenti numerose strutture recenti, tra cui l’Istanbul Contemporary Art Museum (un’innovativa struttura museale) e Atatürk Cultural Center (iconico centro culturale polivalente di Istanbul).