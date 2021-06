carlo-conti-senza-freni-“appena-ho-saputo-che-…”

Spread the love











Carlo Conti è sicuramente uno dei presentatori più amati della televisione. Un uomo ricco di talento in grado di far divertire il pubblico e proprio per tale motivo spesso alla guida di programmi di successo. Proprio recentemente è stato lui a presentare, insieme alla bravissima Mara Venier, lo Zecchino d’oro. E sempre di recente ha rilasciato una lunga intervista a DiPiùTV nel corso della quale ha parlato delle difficoltà lavorative incontrate nell’ultimo anno e soprattutto è tornato a parlare anche di quando ha contratto il covid e delle preoccupazioni legate a questo brutto periodo. Ma, quali sono state le parole espresse dal conduttore?

Carlo Conti racconta le preoccupazioni legate al covid

Sono molti i personaggi della televisione e dello spettacolo che nel corso dell’ultimo anno hanno purtroppo contratto il covid. Tra questi anche Carlo Conti che proprio lo scorso autunno, nel periodo in cui si trovava a condurre il programma Tale e Quale Show, ha scoperto di essere positivo. Una brutta scoperta per il presentatore che è stato anche costretto al ricovero in ospedale e che, come lui stesso ha raccontato, ha vissuto molto male soprattutto nella fase iniziale quando aveva il timore di aver contagiato anche la moglie e il figlio.

Le parole del presentatore

“Quando mi sono ammalato la mia più grande preoccupazione era la paura di aver contagiato mia moglie e mio figlio”, sono state queste le parole espresse dal noto presentatore nel corso dell’intervista rilasciata a DiPiùTV. Una forte preoccupazione passata nel momento in cui ha scoperto che in realtà i suoi cari stavano bene. “Appena ho saputo che stavano bene entrambi, mi sono tolto un peso dal cuore”, queste le sue parole.

Carlo Conti parla del lavoro e delle difficoltà causate dalla pandemia

L’estate ormai sta per arrivare e di conseguenza sono molti i programmi televisivi che si avviano alla classica pausa estiva. Tra questi anche i programmi condotti dallo stesso Carlo Conti il quale nel fare un bilancio dell’anno appena trascorso ha precisato che per lui è stato davvero tanto complicato. “È stata una stagione complicata per me. So di essere un privilegiato e che i veri problemi sono altri, ma non è stato semplice continuare a lavorare con la pandemia, tra mille difficoltà”, queste le parole espresse dall’amatissimo presentatore che ora si prepara a condurre il prossimo 8 giugno la nuova edizione di “Con il cuore-Nel Nome di Francesco” in onda su Rai 1.

