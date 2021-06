calciomercato-inter,-nuovo-possibile-acquirente:-“ho-la-tentazione”

Calciomercato Inter, un nuovo acquirente si fa sotto per riacquistare la società nerazzurra. Ecco le sue parole

Calciomercato Inter, spunta un possibile nuovo acquirente per la società (via Getty)

L’Inter sta vivendo un periodo economicamente molto complicato. Il prossimo bilancio va chiuso entro il 30 giugno, e per la dirigenza c’è la necessità di effettuare cessioni per alzare le entrate. Un ridimensionamento che non è andato giù ad Antonio Conte, ufficialmente ex allenatore da ormai qualche giorno.

Tanti i possibili indiziati a lasciare la squadra nella prossima sessione di calciomercato. Achraf Hakimi è il giocatore che al momento ha più richieste all’estero, ma anche Lautaro Martinez potrebbe fruttare un’importante plusvalenza. Intanto, c’è un nome nuovo che si è fatto sotto per riacquistare la società: Erick Thohir.

Calciomercato Inter, Thohir: “Ho la tentazione di riacquistare il club”

Le parole rilasciate dall’ex presidente Erick Thohir (Getty Images)

L’Inter nuovamente in mano ad Erick Thohir? Possibile, stando a quanto dichiarato dall’ex presidente del club nerazzurro. Intervistato dallo youtuber Deddy Corbuzier, l’ex patron della squadra meneghina ha aperto ad una possibile trattativa. “C’è ovviamente la tentazione di riacquistare l’Inter, soprattutto da quando la squadra ha vinto lo scudetto e Conte è andato via” ha spiegato, aggiungendo poi: “Ad oggi è però tutto molto più complicato del previsto, visto che la pandemia è ancora in corso”.

L’attuale ministro per gli Affari Economici dell’Indonesia ha lasciato il club campione d’Italia nel 2018, dopo aver ceduto il 31,05% delle quote societarie a LionRock Capital. Bisognerà ora capire se ci sono i margini per riaprire una trattativa e permettere all’imprenditore di metter nuovamente mano sull’Inter o se si sia trattato di una semplice provocazione.