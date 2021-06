New York – Joe Biden vede il traguardo dell’immunità di gregge in casa propria e ora lancia la sua diplomazia dei vaccini: il presidente americano annuncia che manderà 80 milioni di dosi ai Paesi poveri entro la fine di questo mese. Subito partono 25 milioni di dosi per donazioni alle aree più colpite come l’India, l’America latina, alcuni Paesi africani.