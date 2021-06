alessandro-cecchi-paone-diretto-su-simona-ventura-“lei-non-funziona-…”

Spread the love











Simona Ventura è un’amatissima conduttrice televisiva ma anche showgirl e attrice spesso alla guida di programmi di successo. Al momento la conduttrice si trova alla guida del noto quiz televisivo “Game of games” in onda su Rai . Un programma molto seguito ma nonostante ciò alcuni hanno voluto esprimere il proprio parere affermando che forse non è il programma adatto per la Ventura. A dichiararlo è stato uno spettatore di nome Giacomo ma anche il giornalista Alessandro Cecchi Paone.

Simona Ventura alla guida del quiz televisivo Games of games

Game of games è un quiz televisivo presentato da Simona Ventura legato ad un format americano che proprio oltreoceano ha ottenuto un vasto successo. Anche in Italia il programma in questione sta ottenendo sempre più il consenso del pubblico ma secondo alcuni questo non sarebbe il programma adatto per Simona Ventura. Ad affermarlo è stato nello specifico uno spettatore di nome Giacomo il quale ha voluto esprimere il suo parere scrivendo alla rubrica “La Posta” su Nuovo TV tenuta dal giornalista Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo in risposta a quanto affermato dallo spettatore ha voluto esprimere anche quello che è il suo parere affermando che anche secondo lui, nonostante il grande talento di Simona Ventura, questa non sarebbe la trasmissione più adatta a lei in quanto non le permetterebbe di esprimere al meglio il suo talento.

Le parole dello spettatore e di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone è un giornalista e conduttore televisivo particolarmente apprezzato soprattutto per la capacità di esprimere i propri pensieri senza avere il timore di essere giudicato. E proprio in riferimento alla conduzione di Simona Ventura del quiz televisivo Game of Games ecco che Cecchi Paone su nuovo TV ha dichiarato “Simona Ventura è bravissima, io l’ho sempre detto. Ma non funziona se ingabbiata in format troppo rigidi, dove non può improvvisare ed essere se stessa“. Giacomo, lo spettatore, ha invece affermato “Credo che debba condurre programmi più riflessivi, incentrati sul dibattito, seppur leggeri”.

Il pensiero di Alessandro Cecchi Paone su Simona Ventura

Secondo quanto dichiarato da Alessandro Cecchi Paone su Nuovo TV il quiz televisivo Game of Games non sarebbe quindi il programma più adatto a mettere in risalto il talento di Simona Ventura. Per tale motivo secondo il giornalista Simona Ventura dovrebbe condurre altri programmi. “Avrebbe bisogno di tornare a condurre programmi pensati con lei e per lei, in sintonia col suo carattere di cavallo di razza della televisione”, queste le sue parole.

