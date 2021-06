Vera Gemma, volano insulti e schiaffi col fidanzato Jeda: tutta la verità – VIDEO

Anche Vera Gemma finisce nel mirino de ‘Le Iene’. La showgirl, infatti, è stata vittima di uno scherzo con complice il fidanzato, Jeda: cosa è successo.

Lo scherzo all’ex concorrente dell’Isola dei Famosi (via Screenshot)

Durante la puntata de ‘Le Iene‘, andata in onda nella serata di ieri, ha fatto scalpore lo scherzo a Vera Gemma, in cui il ragazzo Jeda Filal ha fatto da complice. Una delle protagoniste dell’ultima edizione de ‘L’isola dei Famosi’. Infatti dopo essere tornata dall’Isola di Palapa, la showgirl è stata presa di mira dalle due iene Stefano Corti e Alessandro Onnis.

Su indicazione dei ‘perfidi’ inviati della trasmissione Mediaset, Jeda ha fatto intendere a Vera di volerla mollare dopo un anno di relazione. Ma lo scherzo non si limita solamente a questo, infatti il toy boy della figlia di Giuliano Gemma ha anche rivelato di aver portato con sè una cospicua somma di denaro, il tutto per produrre il brano musicale di una giovanissima cantante alle prime armi.

Vera Gemma ed il crudele scherzo de ‘Le Iene’: la reazione della showgirl

La showgirl durante il reality show (Instagram)

Il colpo di scena durante lo scherzo a Vera Gemma avviene grazie ad una chiamata del suo direttore di banca, che annuncia un prestito di 100mila euro recapitato da Jeda. La notizia ha spiazzato l’ex naufraga, che è andata su tutte le furie ed è addirittura scoppiata in lacrime. Quando poi il suo ragazzo le ha spiegato che era uno scherzo, la showgirl non è riuscita a trattenere tutto il suo nervosismo.

Infatti Vera ha iniziato ad insultare e schiaffeggiare il ‘povero’ Jeda. La situazione stava degenerando, così sono entrati in azione Stefano Corti ed Alessandro Onnis che hanno sorpreso la showgirl, affermando come fosse tutto uno scherzo. Così Vera ha iniziato ad insultare anche i due inviati, gridando: “Ma io sto malissimo! Andate a fan****! Ma Jeda ma come ti viene in mente?!?“. Inoltre l’ex naufraga si è scusata con la finta amante del suo ragazzo. Uno scherzo ben riuscito che ha visto apparire anche Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello e grande amico di Vera Gemma.