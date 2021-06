temptation-island,-chiofalo-diventa-attore-in-un-videoclip

Francesco Chiofalo non è solamente un influencer ed ex volto di Temptation Island, ma anche un modello che spesso ha prestato il suo aspetto per diverse campagne pubblicitarie. La sua amicizia con Eliana Michelazzo, nota manager legata al caso Pamela Prati e Mark Caltagirone, l’ha ingaggiato per il videoclip di una cantante neomelodica di nome Anna Caliente. Scopriamo il contributo di Chiofalo.

Come spesso accade, molti influencers sono dei personaggi molto ricercati da alcuni artisti emergenti non solo per diventare protagonisti di alcuni videoclip, ma anche per la sponsorizzazione dello stesso video.

Questo è quello che è accaduto a Francesco Chiofalo, ex ragazzo di Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi, entrambe conosciute nell’universo di Temptation Island.

Il noto lenticchio ha preso parte al video di Anna Caliente, cantante neomelodica che ha lanciato il suo nuovo singolo I Voglie a Tte; la cantante napoletana è seguita dalla nota manager Eliana Michelazzo, nota per il caso Pamela Prati e Mark Calatagirone.

Tra la Michelazzo e Chiofalo intercorre un ottimo rapporto di amicizia, motivo per cui è entrato a far parte di questo video. Scopriamo il perché di questa scelta.

Francesco Chiofalo nel videoclip di Anna Caliente

Nella canzone della cantante Anna Caliente, Francesco Chiofalo interpreta un ragazzo pieno di tatuaggi che fa impazzire la cantante; non solo mette in mostra i suoi pettorali e tatuaggi maori, ma anche la sua personalità.

Chiofalo ha reso nota la collaborazione dopo che alcuni fan avevano notato il suo viaggio a Napoli solo qualche settimana fa; dopo aver ricondiviso la canzone tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, il videoclip conta già oltre 3000 visualizzazioni nel giro di poco tempo.

Una collaborazione a sorpresa che riporta Chiofalo nel mondo dei modelli nel quale ha già lavorato diverse volte; che cosa ne pensate? Credete che fosse a suo agio o che non debba mai più rifare una cosa del genere e limitarsi ad Instagram?