sanremo,-antonella-clerici-rivela-il-retroscena-con-paolo-bonolis

Antonella Clerici ha rivelato un delicato retroscena sulla sua partecipazione alla prima delle due edizioni di Sanremo. La conduttrice ha presentato insieme a Paolo Bonolis il Festival nel 2005 e nel 2010.

Sanremo: Paolo Bonolis e Antonella Clerici presentano il sessantesimo festival della canzone italiana. 16 febbraio 2010, Teatro Ariston, San Remo (foto di Daniele Venturelli/Getty Images).

Antonella Clerici è sicuramente una fra le conduttrici italiane più amate in assoluto. Oltre ad essere la regina indiscussa della cucina italiana grazie al programma La prova del cuoco, è spesso ricordata per la sua co-conduzione del Festival di Sanremo con Paolo Bonolis. La coppia si è ritrovata nel Teatro Ariston per ben due volte: nel 2005 e nel 2010.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha affrontato vari argomenti e poi è tornata a parlare della sua prima esperienza sanremese. Antonella Clerici non ha mai nascosto quanto quest’esperienza si sia stata rilevante dal punto di vista professionale, ringraziando Paolo Bonolis.

Antonella Clerici: “Ecco perché sono stata scelta per Sanremo”

Antonella Clerici e Anna Moroni durante una puntata de La Prova del Cuoco (foto © Rai).

Raccontando che Paolo Bonolis è uno dei colleghi a cui si sente più legata e che ha conosciuto di più, la conduttrice ha rivelato come è arrivata ad essere scelta per Sanremo. Sarebbe stata invitata attraverso una telefonata amichevole, in cui sarebbe stata sottolineata la sua capacità di portare allegria e buonumore nelle case degli italiani.

Bonolis ha raccontato ad Antonella Clerici che sua figlia Silvia mangia solo quando la vede in televisione. La primogenita di Bonolis e Sonia Bruganelli ha subito da piccolissima un intervento al cuore, che le ha causato qualche problema motorio. Antonellina è dunque sempre stata sinonimo di positività anche in casa Bonolis.