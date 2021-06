rudy-zerbi-in-aeroporto,-“chi-indovina-dove-sto-andando-vince-…”-il-web-impazzisce

Spread the love











Rudy Zerbi è il noto giudice di Amici di Maria De Filippi, ma anche uno dei più importanti discografici del nostro paese. In questi ultimi anni lo abbiamo visto sempre al fianco di Maria De Filippi visto che ha preso parte anche ad alcuni programmi come Tu Sì que vales e tanti altri, sempre al fianco della regina di Canale 5. In questi ultimi giorni sembrerebbe che Rudy Zerbi sia stato protagonista di un viaggio ed ha voluto condividere questo momento con i suoi follower.

Rudy Zerbi parte per un viaggio misterioso e pubblica dei post su Instagram

Purtroppo in questo ultimo anno i viaggi sono stati parecchio limitati per via della pandemia da coronavirus e forse proprio per questo motivo Rudy ha voluto condividere questo momento insieme ai suoi più amati follower. Così il discografico ha postato su Instagram uno scatto che pare abbia avuto un successo straordinario. Sono stati in molti fatti a commentare questa fotografia che ritraeva Rudy Zerbi all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma, pronto per partire per una destinazione misteriosa. Nel pubblicare questo post però Zerbi avrebbe invitato tutti ad indovinare la sua meta ovvero il posto dove stesse per andare.

I follower si sbizzarriscono nell’indovinare la meta misteriosa

I suoi follower si sono così sbizzarriti nel fare i nomi di tante località piuttosto ambite in questo momento. Rudy si è mostrato particolarmente felice nel prendere l’aereo e partire per questa destinazione misteriosa ed i suoi follower non hanno potuto che condividere con lui questa felicità, non sapendo in realtà se si trattasse di un viaggio di lavoro oppure di una vacanza. Come abbiamo già avuto modo di vedere, i fan sembra che si siano letteralmente sbizzarriti nell’ ipotizzare alcune mete sia lontane che vicine.

Rudy al Perla Blu?

Tante le destinazioni scelte proprio dai fan di Rudy anche se sembra che la meta più ambita sia stata il Perla Blu ovvero un Dancing Club che sia lo stesso Rudy che Alessandra Celentano hanno nominato parecchie volte durante il serale di Amici. Si tratterebbe sostanzialmente di un locale, in quale però non si sa dove effettivamente si trovi. A dire la verità sull’isola della Maddalena ovvero in Sardegna ci sarebbe un locale che si chiama proprio così. In realtà non si sa effettivamente dove Rudy Zerbi sia andato e di conseguenza se al momento lui si trovi davvero in Sardegna.

