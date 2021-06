Il pesce persico al forno con verdure e crema di piselli è un secondo piatto completo, sano e leggero. Un turbante di pesce racchiude una sfiziosa e saporita dadolata di verdure. A rendere il piatto ancora più saporito e leggermente piccante, la senape di Digione , perfetta per il pesce e le verdure. Spalmata sul pesce aggiungerà sapore anche alle verdure, che durante la cottura in forno assorbiranno gli aromi della senape.

La resa del pesce preparato in turbanti è indubbiamente scenografica, ma è anche molto pratica perché permette di creare delle monoporzioni senza sprecare il pesce, e soprattutto è una ricetta che permette di essere preparata in anticipo, cosa non sempre facile quando si tratta di pesce, dunque perfetta da programmare quando si hanno degli ospiti.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per i turbanti

4 filetti Pesce persico

1 Cipollina borettana

20 g Carote

70 g Zucchine

150 g Peperoni giallo e rosso

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

2 cucchiai Senape di Digione

Per la crema di piselli

1 Cipollina borettana

250 g Piselli

2 foglie Salvia

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Fiori Eduli di salvia

Preparazione:

Per preparare la ricetta del pesce persico al forno con verdure e crema di piselli, fate soffriggere 4 cucchiai di olio con la cipollina tritata, unite i piselli, la salvia e il sale, fate cuocere finché i piselli non saranno teneri, tenete da parte.

Lavate le verdure e tagliatele a cubettini.

In una padella versate 2 cucchiai di olio e la cipollina tritata, fate soffriggere per un paio di minuti, unite la carota, fate cuocere per 5 minuti, poi unite i peperoni, lasciate cuocere ancora 5 minuti ed unite le zucchine, proseguite la cottura per altri 3-4 minuti, regolate di sale.

Tagliate i filetti di pesce dando una forma rettangolare adatta all’anello dove cuocerete il turbante.

Salate i filetti soltanto da un lato.

Girate i filetti e spalmateli con la senape.

Sistemate i filetti negli anelli sovrapponendo leggermente il punto le estremità.

Proseguite così con gli altri filetti.

Riempite il centro del pesce con le verdure, aggiungete un filo d’olio e mettete in forno per circa 15 minuti.

Mentre il pesce cuoce, frullate i piselli.

Versate la crema di piselli in 4 piatti, sfornate i turbanti e metteteli al centro della crema, sfilate delicatamente l’anello e decorate con i fiori di salvia.