new-amsterdam-3,-anticipazioni-sulla-prima-puntata

New Amsterdam 3 prima puntata, le anticipazioni

New Amsterdam 3: va in onda martedì 1 giugno in prima visione assoluta su Canale 5 la prima puntata della terza stagione della serie con Ryan Eggold.

La storia riprende, quindi, a un anno dall’esplosione della pandemia. A New York, Max e la sua squadra tentano di restare fedeli all’ottimismo che li ha sempre contraddistinti. La drammatica circostanza, però, ha fatto affiorare ancora di più le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Max non intende più limitarsi a correggere un sistema in rovina. Ora intende demolirlo per costruirne uno più efficace.

Di seguito le trame degli episodi 1, 2 e 3 della terza stagione di New Amsterdam, in onda martedì 1 giugno a partire dalle ore 21.21 circa su Canale 5.

New Amsterdam stagione 3 episodio 1 “Una nuova normalità”

Nel primo episodio della serata, un 747 precipita nell’East River, sotto gli occhi dei medici del New Amsterdam. Miracolosamente, non si registrano vittime ma solo feriti, sebbene alcuni gravi. Il comandante Starks è illeso ma catatonico. Alla fine riesce a confessare al dottor Iggy Frome (Tyler Labine) di essere bipolare, e di essere certo di aver causato l’incidente nel tentativo di suicidarsi.

Ma per quanto Max faccia di tutto per tenere lontana la squadra dell’N.T.S.B. giunta in ospedale per indagare sull’incidente, dalla scatola nera si evince che in effetti Starks ha deliberatamente lanciato l’aereo in picchiata. Solo grazie alla copilota, risvegliatasi da un delicato intervento, si riuscirà a stabilire la verità. Il dottor Vijay Kapoor (Anupam Kher), contagiato dal Covid e intubato da diverso tempo, viene finalmente staccato dal respiratore. Ma il danno cardiaco riportato è tale da richiedere un trapianto di valvola mitrale ed essendo Kapoor estremamente debilitato, l’intervento si presenta ad alto rischio.

New Amsterdam stagione 3 episodio 2 “Lavoratori indispensabili”

Il dottor Floyd Reynolds (Jocko Sims) in una scena di “New Amsterdam 3”. Credits: Mediaset.

Nel secondo episodio della serata, il dottor Floyd Reynolds (Jocko Sims) risponde all’appello del dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) per tentare di salvare Vijay, ma la situazione e’ molto grave e due tentativi falliscono. Nel frattempo, Ella (Dierdre Friel) entra in travaglio prima del tempo e si trova a lottare con il proprio disturbo ossessivo compulsivo. Iggy, digiuno da giorni, non si regge in piedi e Lauren cerca di convincerlo a chiedere aiuto per il suo disturbo alimentare.

La dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman) si rende conto che la pandemia le ha lasciato il terrore del contatto con gli altri e questo minaccia la sua relazione con il dottor Cassian Shin (Daniel Dae Kim). Max cambia posizione in merito alle prescrizioni di oppioidi e decide di utilizzare i rider per consegnare farmaci a domicilio, ma viene arrestato.

New Amsterdam stagione 3 episodio 3 “Misure di sicurezza”

Nel terzo episodio della serata Reynolds, in partenza per San Francisco, riceve una telefonata dalla madre che, appena salutato il figlio, è caduta in casa. Reynolds la porta immediatamente al New Amsterdam, dove Max si incarica personalmente del caso, e scopre che Nola è affetta da diabete.

All’interno dell’ospedale, Iggy e Sharpe manifestano scontento per la medicina a distanza. Il primo e’ alle prese con un’adolescente immunodepressa in lockdown, la cui ansia e’ sfociata nell’autolesionismo; Sharpe vede tornare Millie, la quale dopo aver saltato diverse sedute di chemio, scopre che il suo tumore si e’ metastatizzato. Max si trova quindi a dover decidere se riaprire le porte del New Amsterdam, prestandosi a girare uno spot per il rilancio dell’ospedale, come suggerito da Dora (Zabryna Guevara), l’assistente del dottor Goodwin.

New Amsterdam 3 programmazione

La programmazione di New Amsterdam 3 prevede la messa in onda degli episodi inediti della terza stagione a partire dal 1° giugno. Ogni martedì in prima visione assoluta su Canale 5 sono trasmessi tre episodi della serie. Sembra che Mediaset, come per le precedenti stagioni, dividerà in due parti anche la messa in onda della terza. La prima metà di New Amsterdam 3 sembra che si concluderà il 22 giugno, con i restanti episodi della terza stagione, diciotto in tutto, in onda prossimamente sempre su Canale 5.

New Amsterdam 3 in streaming

In streaming, la terza stagione di New Amsterdam sarà disponibile su Mediaset Infinity, la piattaforma accessibile da browser su pc e app per tablet e smartphone che mette insieme i più noti programmi gratuiti delle Reti Mediaset e il grande cinema di Infinity+.