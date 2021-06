leaticia-ouedraogo-e-takoua-ben-mohamed:-“la-nostra-lotta-per-i-diritti”

Insieme, sullo stesso palco, per denunciare e condannare pregiudizi e razzismo del nostro Paese e per chiedere un Italia più inclusiva: Leaticia Ouedraogo, scrittrice e attivista, e Takoua Ben Mohamed, fumettista e illustratrice. Ouedraogo afferma: “Ho scoperto in Italia di essere nera”. Takoua Ben Mohamed racconta delle difficoltà incontrate quando a scuola ha condiviso il banco con un compagno di classe fascista: “Per lui ero un’immigrata terrorista”.