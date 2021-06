la-lettera-di-fumettibrutti-contro-i-pregiudizi:-“mamma,-lo-stato-mi-ha-castrata”

“Mamma, lo Stato mi ha castrata, chissà come sarebbe stata la mia operazione se avessi potuto farla con quel pizzico di serenità in più, guardarsi indietro e sentirsi sicura”. Fumettibrutti, nuova stella del fumetto italiano, classe ’91, autrice per Feltrinelli de “La mia adolescenza trans”, racconta come sia stato difficile affrontare il suo percorso di transizione nel nostrto Paese, un’operazione distastrosa aggravata dai pregiudizi e i preconcetti. E dopo la sua odissea emotiva, afferma avvilita: “I documenti non me li hanno ancora cambiati”.