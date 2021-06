isola-dei-famosi,-andrea-damante-una-furia-contro-ilary-blasi,-lei-non-lo-fa-parlare-e-lui-…

Spread the love











Andrea Damante ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne di qualche anno fa e storico ex fidanzato di Giulia De Lellis la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi è stato ospite in studio. Il noto DJ è intervenuto in studio per sostenere il suo grande amico Ignazio Moser. Ogni puntata in studio pare tipo te stata Cecilia Rodriguez Ovvero la fidanzata di Ignazio ma tutto la scorsa puntata e a fare il tifo per Ignazio Moser è andato il suo grande amico Andrea. In molti però non hanno potuto non notare il fatto che Ilary abbia in qualche modo ignorato il suo ospite. Ma cosa è accaduto?

Isola dei famosi, Andrea Damante ospite in puntata per sostenere Ignazio Moser

Ebbene sì, nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi In studio c’è stato modo di poter assistere a diversi colpi di scena e momenti piuttosto emozionanti. In realtà non sono mancati anche gli scontri come quelli avvenuti tra Andrea Cerioli e Francesca Lodo. Ospite in studio c’è stato l’ex tronista Andrea Damante il quale è approdato sull’Isola semplicemente per sostenere il suo grande amico Ignazio Moser sostituendo per una puntata Cecilia Rodriguez.

Ilary Blasi snobba l’ex tronista e concede molto spazio alla Lodo, ma per quale motivo?

Ovviamente la partecipazione dell’ex tronista al programma è stata tanto apprezzata dai vari utenti social e molti hanno commentato soprattutto su Twitter e su Instagram. Sembrerebbe che ad un certo punto però i fan e follower si siano accorti che Ilary Blasi abbia completamente ignorato Andrea Damante e abbia dato invece particolarmente spazio a Francesca Lodo e anche ad altri protagonisti. Sembrerebbe che Andrea non sia stato preso in considerazione nemmeno durante la messa in onda del video che ha tanto emozionato Ignazio Moser. Il pubblico non ha potuto non notare quanto accaduto.

Il dj veronese è ricorso alla chirurgia estetica? Le critiche sui social

In realtà però quello che i fan hanno notato è stato ben altro, ovvero il fatto che Andrea in quest’ultimo periodo ha subito un drastico e molto evidente cambiamento soprattutto per quanto riguarda il suo viso. Sembra che in molti abbiano additato il noto DJ Veronese per essere ricorso alla chirurgia estetica, ma Damante ha voluto decisamente ignorare le critiche che gli sono arrivate in queste ultime ore ed ha semplicemente tifato per il suo grande amico anche attraverso Instagram.

