Il mestiere di grafico, incontro con Jonathan Pierini giovedì 3 per Triennale Estate.

Triennale Estate

Il mestiere di grafico – oggi

Dialoghi e progetti intorno alla grafica contemporanea italiana

3 giugno 2021, ore 19.30

Formazione e Progetto

Jonathan Pierini, Direttore ISIA Urbino, in dialogo con Marco Tortoioli Ricci, Presidente AIAP. Coordina Marco Sammicheli, Sovrintendente Museo del Design Italiano di Triennale Milano.

Triennale Milano e AIAP presentano un ciclo di talk – il cui titolo cita l’omonimo libro chiave di Albe Steiner – che analizza la natura del lavoro di grafico oggi.

Tra i temi trattati negli incontri: formazione, autoproduzione, letterpress, coding, gestione e impresa del progetto, dando spazio al lavoro dei giovanissimi in via di affermazione.

Il primo incontro si soffermerà sui rapporti tra formazione e progetto attraverso i contributi di Jonathan Pierini, Direttore ISIA Urbino, Marco Tortoioli Ricci, Presidente AIAP, e Marco Sammicheli, Sovrintendente Museo del Design Italiano di Triennale Milano.

La serie di incontri rientra in una più ampia collaborazione tra Triennale Milano e AIAP. Le due istituzioni hanno infatti siglato un accordo per arricchire il nuovo allestimento del Museo del Design Italiano di Triennale, da luglio 2021, con una selezione dei materiali del CDPG (Centro di Documentazione del Progetto grafico) di AIAP. Grazie a questo accordo, una significativa selezione dei fondi del GDPG sarà esposta a rotazione e renderà visibile al grande pubblico l’importanza e il valore culturale di questo archivio.

Inoltre, a partire dagli spunti e dalle tematiche emersi durante il ciclo di incontri estivi, Triennale e AIAP presenteranno nell’autunno 2021 una mostra sulla grafica contemporanea in Italia, in cui sarà esposto il lavoro di giovani progettisti che stanno ridefinendo i confini della professione, tra sperimentazione accademica, attivismo territoriale, autoimpresa, formazione indipendente, programmazione, data visualization, decolonizzazione, ibridazione dei canali e multidisciplinarietà.

Il mestiere di grafico – oggi fa parte del palinsesto di Triennale Estate, un progetto rivolto a tutta la città per tornare a vivere insieme la cultura. L’obiettivo di Triennale Estate è dare voce a diversi temi: dal design all’architettura, dalla rigenerazione urbana alla fotografia al teatro e alle performing arts, con una particolare attenzione a tematiche quali sostenibilità, green, diversity, dialogo intergenerazionale, valorizzazione delle figure femminili nell’arte contemporanea e con il contributo di discipline come la storia e la filosofia quali ulteriori chiavi di lettura per interpretare il contemporaneo.

I prossimi appuntamenti con Il mestiere di grafico — oggi: 1 luglio 2021, ore 19.30

8 luglio 2021, ore 18.30

15 luglio 2021, ore 18.30

I Partner Istituzionali Eni e Lavazza e l’Institutional Media Partner Clear Channel sostengono Triennale Milano. Il Main partner Intesa Sanpaolo e il Partner Lumina sostengono Triennale Milano per il progetto Triennale Estate.

Jonathan Pierini

Jonathan Pierini è un progettista grafico, ricercatore e docente. Ha ottenuto un diploma di laurea triennale presso ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino e un diploma specialistico in Type & Media presso KABK, Accademia Reale di Belle Arti dell’Aia. Dopo esperienze in studi di progettazione grafica e una serie di collaborazioni con Università diverse, Pierini si è trasferito a Londra dove ha lavorato presso Dalton Maag Ltd (2010-2011). Dal 2011 al 2017 è stato Ricercatore a contratto e Professore Aggregato presso la Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano. Nel 2013 è stato Visiting Researcher presso UdK Accademia di Belle Arti di Berlino. Da settembre 2017 è direttore di ISIA Urbino. È direttore, insieme a Gianluca Camillini, della rivista “Progetto Grafico” edita da AIAP.