i-soliti-ignoti,-amadeus-riprende-la-moglie-giovanna-civitillo-che-gli-risponde-a-tono-e-lui-la-“gela”:-«ma-che-dici?»

Ieri è andata in onda un’altra puntata de “I soliti ignoti” e, a giocare nel ruolo di detective, c’è stata la moglie di Amadeus nonchè mamma del loro unico figlio, Giovanna Civitillo. E’ evidentissimo che tra i due il feeling sia al massimo, che sono innamoratissimi e che la loro unione è stabile, giocosa e solida e così, insieme, hanno regalato ai telespettatori che erano incollati davanti alla tv per vedere la trasmissione, uno spettacolo nello spettacolo.

Insieme hanno divertito e hanno regalato momenti di grande dolcezza.

Vediamo come è andata la puntata.

Amadeus “rimprovera” Giovanna che gli risponde a tono

Ieri sera nel game show di Rai1 si è cimentata, con l’indagine per arrivare a scoprire chi fosse l’ignoto e chi il parente misterioso, la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. Che, anche ieri sera, ha giocato per devolvere il montepremi al Centro Astalli.

Ad iniziare a scaldare la puntata, è stato Amadeus che si è molto avvicinato alla moglie e, a differenza della distanza che deve tenere per protocollo anticovd con gli altri concorrenti, le ha detto con uno sguardo complice e innamorato: «Noi siamo congiunti, possiamo stare vicini. Però oggi gioco al buio pure io, non guardo le risposte così non carpisci niente dal mio viso».

E lei, sorridente e simpatica, gli ha risposto: «Ma a me puoi aiutare» e lui, fingendo di rimproverarla, le ha detto, non perdendo però, lo sguardo innamorato: «Fai la concorrente».

Poi, il gioco è continuato e lui, quando si è trattato di fare una scelta di fronte ad un ignoto le ha detto, sibillino: «Non ti dico a cosa sto pensando…» e lei, di rimando, rispondendogli come gli avrebbe risposto se fossero stati da soli a casa, dunque, con la massimo spontaneità: «Perché pensi?». Amadeus, fingendosi arrabbiato, le ha detto: «Ué che dici? Vedete come mi tratta? Immaginate a casa”.

Le reazioni del web

E così il botta e risposta tra marito e moglie è continuato per tutta la durata del gioco e gli spettatori a casa si sono molto divertiti.

Alla fine, Giovanna Civitillo aveva accumulato 77mila euro e, dopo aver usato tutti gli aiuti, ha potuto giocare per 30.800 euro. Però, non ha individuato il parente misterioso (ieri sera si trattava della sorella dell’ignoto numero 7) ma i social sono impazziti dopo aver visto marito e moglie insieme e c’è chi ha scritto così: «Trovate qualcuno che vi guardi come Amadeus guarda Giovanna», ma anche: «Amadeus ha gli occhi a cuoricino».

