fortnite,-l’annuncio-spiazza-i-fan:-tutto-cancellato-fino-al-2022

Epic Games ha dato l’annuncio poche ore fa: tutti i tornei in LAN di Fortnite sono cancellati fino al 2022

L’annuncio è arrivato poco fa: Fortnite ha deciso di cancellare i tornei in LAN fino al 2022 (Screenshot YouTube)

Sale l’attesa per la settima stagione di Fortnite, in arrivo tra poco meno di una settimana. Vi stiamo parlando in questi giorni delle tantissime novità in arrivo: dalle skin ai supereroi, passando per gli alieni e le modifiche alla mappa. Di carne al fuoco sembra essercene tantissima, e chissà che Epic Games possa stupire ancora una volta tutti con aggiunte a sorpresa.

Intanto però, ci sono anche brutte notizie che aleggiano intorno al mondo del battle royale numero uno al mondo. Uno dei suoi punti di forza sono senza dubbio i vari tornei di E-Sport organizzati in LAN, ossia in uno stesso luogo con connessione cablata. Con una email inviata agli organizzatori, Epic Games ha annunciato che tutto è stato cancellato fino al prossimo 2022.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, torna un’amatissima serie in estate: anticipazioni e novità

Fortnite, stop ai tornei in LAN fino al 2022

BREAKING: Epic not hosting or allowing ANY in-person LAN events until Q2 2022 pic.twitter.com/2k7kelEMq3 — Elite Connor (@Connoreo_) May 31, 2021

Non ci saranno più tornei in LAN di Fortnite fino al 2022. La decisione definitiva è stata annunciata poco fa da Epic Games, con una email inviata agli organizzatori degli eventi in giro per il mondo. Una notizia che ha spiazzato i milioni di videogiocatori, pronti ad allenarsi per competere e vincere montepremi sempre più alti. A riportare la notizia Elite Connor su Twitter, che ha mostrato uno screenshot del messaggio inviato dalla software house.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, utenti soddisfatti dopo l’ultimo aggiornamento: cosa cambia

L’emergenza Covid e le diverse restrizioni in giro per il globo hanno convinto Epic Games a procedere in questo modo, anche se le perdite a livello economico saranno enormi. Gran parte del profitto di Fortnite si basa infatti proprio sui tornei e sugli eventi che vengono organizzati.