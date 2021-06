La focaccia veloce è un modo per portare in tavola in mezza giornata un lievitato dorato, morbido e fragrante. Con questo condimento a base di pomodorini e olive nere, poi, si richiama la focaccia pugliese.

Tendenzialmente, quando si parla di lievitati è facile pensare a impasti complessi e lunghe lievitazioni, ma la focaccia, una delle basi della panificazione italiana, diffusa in versione dolce o salata in quasi tutta Italia, è un prodotto casalingo, senza grandi pretese di alveolature e crosta croccante e profumata, deve essere invece morbida e saporita, ben unta di olio e profumata di erbe e verdure mediterranee. Tra le più famose, oltre alla pugliese, c’è la focaccia di Recco, con il formaggio, la focaccia genovese, la focaccia con l’uva che si prepara in Toscana dopo la vendemmia, e la crescia diffusa in Umbria e nelle Marche.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti + 4 ore e 30 minuti di lievitazione

Dosi per

2 persone

Ingredienti

500 g Farina di tipo 1 macinata a pietra

380 g Acqua

20 g Olio Extravergine D’Oliva

10 g Sale

6 g Lievito di birra fresco

q.b. Pomodorino

q.b. Olive nere denocciolate

q.b. Origano

q.b. Semola rimacinata per la teglia

Preparazione:

Per preparare la ricetta della focaccia veloce, sciogliete il lievito di birra in poca acqua tiepida, presa dal totale.

Nella planetaria versate la farina, il lievito sciolto e una buona parte di acqua.

Iniziate a impastare alla minima velocità per qualche minuto, quindi iniziate ad aggiungere la restante acqua, a filo.

Sempre a filo, successivamente, aggiungete l’olio e lasciatelo assorbire bene, aumentando la velocità della planetaria.

Una volta che l’impasto risulta ben incordato e lavorato, spolverate il sale e lasciatelo incorporare.

Versate l’impasto su un piano da lavoro, arrotondatelo, quindi mettetelo in una ciotola coperto da pellicola, lasciandolo lievitare fino al suo raddoppio. Ci vorranno circa 4 ore in forno spento, con lucina accesa.

A raddoppio avvenuto, spolverate le teglie con semola rimacinata di grano duro.

Dividete l’impasto in due parti e stendete la focaccia.

Coprite e lasciate lievitare 30 minuti.

Accendete il forno alla massima temperatura, intanto condite la focaccia con pomodorini, olive nere, olio, sale e origano.

Infornate e lasciate cuocere fino a doratura, abbassando la temperatura a 200° dopo i primi 10/15 minuti.