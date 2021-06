Erba d’orzo: con il suo pieno di clorofilla, ha proprietà incredibili (persino sui capelli)

L’erba d’orzo è un alimento dalle grandi proprietà, che si ottiene attraverso un processo di polverizzazione ad aria fredda dei germogli della pianta dell’orzo.

Scoperto agli inizi degli anni ‘70, questo alimento è un ottimo integratore da poter consumare sia sotto forma di bevanda sia in capsule.

Tra le proprietà principali segnaliamo:

antiossidante

antinfiammatoria

disintossicante

anticolesterolemizzanti

antibatteriche

immunostimolanti .

Erba d’orzo: cos’è

L’erba d’orzo fu scoperta da Yoshihide Hagiwara che, a partire dagli anni ‘70, iniziò ad analizzare le proprietà dei vegetali per capire quale, dal punto di vista nutrizionale, potesse essere il più benefico.

Nota anche come “Green magma”, si presenta sotto forma di polvere e viene prodotta a partire dai piccoli e giovani germogli di orzo.

Le proprietà dell’erba d’orzo sono tantissime, è un superfood ricco di:

clorofilla ,

calcio, circa il doppio rispetto al latte, enzimi,

vitamina A,

vitamina C,

vitamine del gruppo B ,

vitamina E,

vitamina K,

biotina,

ferro,

magnesio,

potassio,

sodio

amminoacidi.

Dove trovare l’erba d’orzo

La maggior parte consuma l’erba d’orzo sotto forma di succo, soprattutto in Giappone e in Cina; inoltre, il succo di erba d’orzo è diventato un famoso antiossidante e bevanda anti-invecchiamento per molte star di Hollywood, tanto che viene prodotto in apposite aree della California e degli Stati Uniti.

Dove trovarla? In erboristeria e nei negozi biologici; un sacchetto da circa 200 gr può arrivare a costare anche più di 30€.

Il nostro consiglio è di optare sempre per il biologico, perché in questo modo si è certi di consumare una polvere pura al 100%, senza altre sostanze o additivi, come maltodestrine o riso. (Leggi anche: I cereali fermentati potrebbero fornirci sufficiente vitamina B12. Lo studio)

@Madllen/123rf

Erba d’Orzo: Proprietà e Benefici

L’erba d’orzo è un superfood, un vero e proprio carburante ottimale per il benessere del corpo. Scopriamo tutti i benefici.

Migliora la digestione

L’erba d’orzo è una fonte naturale di sodio organico, che è necessario al rivestimento dello stomaco per produrre acido cloridrico, essenziale a sua volta durante la digestione. Inoltre, è ricca di enzimi digestivi e fibre alimentari insolubili, che svolgono un’azione lassativa, stimolando il tratto intestinale.

Aiuta il corpo a espellere tossine e sostanze tossiche

E’ alcalinizzante, ricca di vitamine e sali minerali, ed è un’ottima fonte di clorofilla. Quest’ultima rilascia molecole di ossigeno nel sangue, disintossicando l’organismo dalle tossine.

Oltre alla clorofilla, l’erba d’orzo contiene anche il beta carotene, utile sempre per favorire l’eliminazione delle sostanze tossiche; l’azione disintossicante, inoltre, contribuisce al benessere e alla salute del fegato, l’organo maggiormente colpito in caso di cattive abitudini alimentari.

Rafforza il sistema immunitario

L’erba d’orzo è naturalmente ricca vitamine, minerali, enzimi, amminoacidi e antiossidanti, che contribuiscono alla salute del sistema immunitario; in più, ha un’alta percentuale di vitamina C, indispensabile per proteggere il corpo dalle infezioni.

Tra i sali minerali importanti troviamo il rame che potenzia la risposta immunitaria, aiuta a produrre emoglobina e migliora la salute delle ossa.

Efficace contro il diabete e il colesterolo

L’erba d’orzo è in grado di ridurre il colesterolo e di migliorare la resistenza all’insulina, abbassando i livelli di zucchero nel sangue; questo meccanismo, quindi, aiuta le persone con diabete a controllare i livelli di zucchero nel sangue.

@Ratmaner/123rf

Migliora l’elasticità cutanea e la salute dei capelli

L’erba d’orzo può migliorare l’elasticità cutanea, ed è un ottimo rimedio naturale contro l’invecchiamento. Il selenio, la clorofilla, e la vitamina B, sono fondamentali per mantenere la pelle giovane e per garantire la salute dei capelli che risulteranno lucenti, sani e corposi. (Leggi anche: Acqua di riso fermentata, usala così sui capelli ricci per averli sempre setosi e lucenti)

Può aiutare nella perdita di peso

L’erba d’orzo è ricca di fibre insolubili, quindi quando consumata dona sazietà e, di conseguenza, porta a mangiare di meno favorendo il dimagrimento. Il consiglio per perdere peso è associare il consumo di erba d’orzo a una regolare attività fisica e una dieta sana e bilanciata. (Leggi anche: Semi di lino: consumali in questo modo se vuoi perdere peso)

Erba d’orzo: usi

L’erba d’orzo ha un sapore delicato e leggermente dolce e si consuma prevalentemente sotto forma di succo; come si prepara? Basta mescolare un cucchiaio di questa polvere verde con un bicchiere d’acqua. Inoltre, l’erba d’orzo si può anche usare per insaporire frullati e centrifughe.

Viene utilizzata in erboristeria come base per rimedi naturali e altre preparazioni salutari; per sfruttare al meglio le sue proprietà si consiglia di consumarla a stomaco vuoto, prima dei pasti.

Erba d’orzo: controindicazioni

L’erba d’orzo essendo prodotta dal germoglio della pianta di orzo contiene glutine; per tale ragione, è da evitare in caso di intolleranza o celiachia. Ovviamente, prima di consumarla è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico e nutrizionista che saprà indicarti il dosaggio e come usare l’erba d’orzo.

