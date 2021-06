coronavirus-nel-mondo,-india-sotto-pressione.-focolaio-in-australia,-lockdown-a-melbourne

Aumentano i casi in India

Non si placa l’emergenza coronavirus in India che ha riportato mercoledì un aumento giornaliero di nuove infezioni di 132.788 casi nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono aumentati di 3.207. Il conteggio delle infezioni della nazione dell’Asia meridionale è ora pari a 28,3 milioni, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto 335.102, secondo i dati del ministero della salute.

Australia, nuovo lockdown nel Victoria

Nel frattempo a Melbourne il lockdown sarà esteso per una seconda settimana a causa delle preoccupazioni per un crescente cluster di infezioni da coronavirus. Il premier dello stato del Victoria James Merlino mercoledì ha confermato che la città rimarrà in isolamento per altri sette giorni da venerdì, ma le restrizioni sulla pandemia saranno allentate in altre parti dello stato. I funzionari hanno infatti dichiarato mercoledì che lo stato ha registrato sei nuovi casi di coronavirus acquisiti localmente nell’ultimo periodo di 24 ore, portando l’ultimo focolaio a 60 infezioni attive.

Alaska, vaccini in aeroporto prima della partenza

L’Alaska ha iniziato a offrire vaccinazioni negli aeroporti con una mossa prevista per l’inizio della stagione turistica estiva. Il dipartimento della salute ha affermato che da martedì l’idoneità al vaccino è stata ampliata per includere chiunque in Alaska abbia almeno 12 anni, compresi i visitatori di altri stati o paesi. L’idoneità precedente era per coloro che vivono o lavorano in Alaska. I vaccini saranno offerti al di fuori delle aree protette dall’Amministrazione federale per la sicurezza dei trasporti negli aeroporti di Anchorage, Fairbanks e Juneau.

Allarme miocardite in Israele, “forse collegata a Pfizer”

Il ministero della Salute israeliano ha dichiarato di aver rilevato che l’esiguo numero di casi di infiammazione cardiaca osservati principalmente nei giovani uomini che hanno ricevuto Pfizer in Israele, è probabilmente collegato alla vaccinazione. Pfizer ha affermato di non aver osservato un tasso molto più elevato della condizione, di quanto ci si aspetterebbe normalmente. In Israele, tra dicembre 2020 e maggio 2021 sono stati segnalati 275 casi di miocardite su oltre 5 milioni di persone vaccinate. La maggior parte dei pazienti con questa infiammazione cardiaca ha trascorso non più di quattro giorni in ospedale e il 95% dei casi è stato classificato come lieve, secondo lo studio che ha rilevato che “c’è un probabile legame tra la somministrazione della seconda dose (di Pfizer) di vaccino e la comparsa di miocardite tra gli uomini di età compresa tra 16 e 30 anni”, si legge in una nota. Secondo i risultati, tale collegamento è stato osservato più tra gli uomini di età compresa tra 16 e 19 anni rispetto ad altri gruppi di età.

Brasile, la Copa America si farà. Bolsonaro difende la scelta controversa

Nonostante la situazione drammatica della pandemia in Brasile e il dissenso generale, la prossima settima si terrà la Copa America. Se l’Argentina è stata costretta a rinunciare per l’aumento dei casi, il Brasile, che non se la passa meglio, tenta l’azzardo. Ulteriori dubbi sul destino dell’edizione 2021 del torneo di calcio internazionale più antico del mondo sono emersi quando il capo dello staff del presidente brasiliano, Luiz Eduardo Ramos, ha ammesso, lunedì, che la decisione non era ancora definitiva. Ieri, la svolta. “Il Brasile ospiterà la Copa America”, ha detto Bolsonaro, spiegando che i governatori di Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goias hanno accettato di ospitare partite nei loro Stati, a cui si è aggiunta la capitale, Brasilia, e un quinto ancora da definire. Il leader ha detto che le partite si disputeranno senza tifosi sugli spalti. Il torneo dovrebbe cominciare il 13 giugno e terminare il 10 luglio, in concomitanza con gli Europei di calcio.