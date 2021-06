calciomercato-juventus,-nuova-squadra-per-donnarumma:-che-indizio!

Calciomercato Juventus, Donnarumma continua ad essere un nome caldo per la porta. Spunta un indizio social

Calciomercato Juventus, l’indizio sul futuro di Gianluigi Donnarumma (Foto: Getty)

La Juventus è già al lavoro per programmare la prossima stagione con Massimiliano Allegri in panchina. La volontà del club bianconero è quella di tornare ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, dopo un’ultima annata che è stata tra le peggiori del passato recente.

Bisogna innanzitutto capire cosa ne sarà del futuro di due pezzi da novanta come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Se per il trequartista argentino sembra pronto il rinnovo di contratto, l’ex Real Madrid potrebbe finire al PSG in un giro d’attaccanti che vede Kylian Mbappé nuovo numero 9 dei Blancos. Altro obiettivo dei bianconeri è Gianluigi Donnarumma, ma nelle ultime ore è spuntato un indizio social che lo allontana.

Calciomercato Juventus, Donnarumma mette like ad un post sul Barcellona

Il classe ’99 ha messo like ad un post relativo ad un suo possibile trasferimento al Barcellona (via Getty Images)

Un nuovo like “galeotto” di Gianluigi Donnarumma diventa un importante indizio social sulla prossima squadra dell’ormai ex portiere del Milan. La pagina Instagram “fcbarcelona.indian” ha pubblicato un post nel quale si parla di un serio interessamento del club blaugrana per lui. Il titolare della Nazionale italiana non ha smentito la voce, ma anzi ha deciso di mettere Mi Piace.

Una notizia che potrebbe allontanare Donnarumma dalla Juventus, con i bianconeri che potrebbero trattenere Szczeszny o cercare un sostituto nella prossima sessione di calciomercato. Al momento tutto tace, ed è possibile che bisognerà attendere la fine di Euro 2020 prima di sapere per quale squadra giocherà l’anno prossimo il classe ’99.