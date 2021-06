Anticipazioni Mr Wrong 3 giugno 2021

Giovedì 3 giugno 2021 prosegue Mr Wrong – Lezioni d’amore con il quarto episodio in onda su Canale 5. Parliamo della nuova soap opera turca dell’estate con protagonisti Can Yaman e Özge Gürel!

Gli appassionati di soap turche si ricorderanno di loro per Bitter Sweet- Ingredienti d’amore, storia romantica dove i due recitavano insieme nei rispettivi ruoli di Ferit e Nazli.

Dopo il successo della soap, ecco che a distanza di pochi anni i due bellissimi attori tornano a fare coppia in una nuova soap romantica tutta da scoprire! Parliamo di Bay Yanlis, nel titolo originale, soap turca diretta da Deniz Yorulmazer e formata in tutto da 14 episodi di 130 minuti ciascuno.

Sappiamo però che in Italia Mediaset riduce la durata delle puntate portandole a 45 minuti circa. In questo modo gli episodi di Mr.Wrong trasmessi sulla rete italiana potrebbero essere 42. Ma quando e a che ora vanno in onda su Canale 5?

Ozge Gurel Interpreta Ezgi In Mr Wrong Credits: Mediaset

Ecco di seguito uno specchietto riassuntivo con la programmazione di Mr. Wrong- Lezioni d’amore su Canale 5:

Mr. Wrong in day-time : dal lunedì al venerdì ore 14:45 fino alle 15:37 circa (dal 31 maggio 2021)

: dal lunedì al venerdì fino alle circa (dal 31 maggio 2021) Mr. Wrong in prime-time: dal 14 giugno in prima serata su Canale 5

ATTENZIONE: la programmazione di Mr. Wrong – Lezioni d’amore è soggetta a variazioni!

Cosa succede quindi nella quarta puntata di Mr Wrong in onda giovedì 3 giugno 2021 su Canale 5? Scoprilo con le nostre anticipazioni

Mr. Wrong trama 4° episodio

Il quarto episodio di Mr. Wrong si apre con una nuova sicurezza di Egzi: riuscirà a conquistare l’affascinante Serdar (Sarp Can Köroglu) grazie all’aiuto di Ozgur (Can Yaman). A renderla così positiva e piena di grinta è anche il desiderio di vendetta nei confronti di Soner (Taygun Sungar), il suo ex fidanzato che l’ha tradita e cacciata di casa senza farsi troppi problemi. L’unico problema, però, sono i continui bisticci tra i due protagonisti, quelli che rendono i loro piani ancora più complicati del previsto.