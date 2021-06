alessandro-fella:-“forse-un-amore-per-federico-stavolta-si-poteva-trovare”

#IlFinaleParadiso5: la rubrica speciale di Tvserial.it sul finale de Il Paradiso delle Signore 5, pensando già al futuro… Ecco l’intervista a Alessandro Fella (Federico Cattaneo) sul finale de Il Paradiso delle Signore 5 e sulle sue speranze per l’avvenire della soap.

Alessandro Fella: “se davvero alcuni personaggi apparentemente hanno finito il loro percorso all’interno della serie, chi arriverà?”

Il Paradiso delle Signore 5 si chiude e con esso anche le storyline di alcuni personaggi che abbiamo seguito con tanto affetto tra cui quella di Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu. Pensando alla fine de Il Paradiso delle Signore 5, in questa intervista Alessandro Fella (Federico Cattaneo), approfondisce proprio questo aspetto. L’interprete di Federico Cattaneo si fa due domande. “Alcuni personaggi hanno apparentemente – o forse no – finito il loro percorso all’interno della serie e a che cosa starà pensando Vittorio Conti adesso? E soprattutto se davvero alcuni personaggi apparentemente hanno finito il loro percorso all’interno della serie, chi arriverà?”. Per conoscere la risposta a entrambe dobbiamo aspettare l’inizio della prossima stagione della soap. Per quanto riguarda la prima, però, non abbiamo dubbi che Conti ci stupirà ancora e ancora. In merito alla seconda non vediamo l’ora di accogliere nuovi membri nella grande famiglia del Paradiso.

Vista la fine de Il Paradiso delle Signore 5, in questa intervista a Alessandro Fella, non nasconde che “come tutti i finali di stagione è stato anche questo un finale ricco di colpi di scena, che sono arrivati piano piano.”

Un rimpianto per Federico al Paradiso? “Forse, forse, forse un amore”

A proposito di Federico ne Il Paradiso delle Signore 5, in questa intervista Alessandro Fella, svela un piccolo rimpianto. Pensando a una storyline che si sarebbe potuta sviluppare in modo diverso, l’attore cita la sua. “Parlo per il mio personaggio: forse, forse, forse un amore per Federico stavolta si poteva trovare, cioè – poverino – dopo tutte quelle che gli sono capitate – voglio dire – si poteva concretizzare qualcosa, no?”. In effetti, dopo la storia con Roberta ne è passata di acqua sotto i ponti e la sua corte alla Brancia non è stata molto efficace…

Ma guardiamo a quello che è successo, intanto, al Paradiso.

Cosa ha lasciato senza parole Alessandro Fella nel corso de Il Paradiso delle Signore 5

Gloria Radulescu e Alessandro Fella interpretano Marta Guarnieri e Federico Cattaneo, qui in una scena de Il Paradiso Delle Signore 5. Credits: Rai

Gli autori della soap sanno sempre come stupire noi del pubblico e anche gli interpreti. I colpi di scena sono sempre in agguato, specialmente nei finali di stagione. “Alcuni personaggi si sono ritrovati. Altri hanno deciso di partire e non c’è una storia che particolarmente citerei piuttosto che un’altra anche perché mi sembrerebbe quasi di sminuire una piuttosto che l’altra” commenta Alessandro Fella. Quello che l’ha veramente colpito non riguarda la trama, bensì… Il rendersi conto di quanta strada ha fatto Il Paradiso delle Signore Daily. “Se c’è una cosa che mi ha lasciato senza parole quando l’ho saputo è stato sapere che siamo arrivati a cinquecento puntate. Cinquecento: sono tante!”: un applauso a tutti coloro che l’hanno reso possibile e sono già proiettati verso i nuovi episodi!

L’augurio di Alessandro Fella ai colleghi e a chi arriverà al Paradiso. Federico ci sarà ne Il Paradiso delle Signore 6?

Come Alessandro Fella ripete più volte in questa intervista, sono diversi gli intrecci che “apparentemente” si chiudono ne Il Paradiso delle Signore 5, ma altrettanti se ne apriranno, ne siamo sicuri. Quindi cosa spera l’interprete di Federico Cattaneo per il futuro della soap? “Al Paradiso auguro tanta felicità. Auguro tanta felicità ai personaggi, auguro tanta felicità e faccio un grosso in bocca al lupo e un grosso, meritato riposo ai miei colleghi. Ai nuovi arrivati che arriveranno auguro anche a loro – faccio un grosso in bocca al lupo – che possano integrarsi e entrare nella storia nel migliore dei modi e entrare in questa famiglia nel migliore dei modi.”

Nelle scene finali de Il Paradiso delle Signore 5 Federico Cattaneo entra sorridente al Paradiso e aspetta “di sopra” Vittorio, ma queste parole – che sembrano di commiato dalla soap – ci fanno venire un sospetto. Alessandro Fella ci sarà anche nella stagione 6 de Il Paradiso delle Signore? Al momento non ci sono conferme contrarie, il dubbio – che resta tale – viene a noi di Tvserial.it a partire da queste dichiarazioni.

Sicuramente accoglieremo a braccia aperte chiunque sarà nel cast per questa nuova avventura.

