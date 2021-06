viola,-la-cuoca-antispreco-diventata-uno-dei-simboli-dell’italia-su-tiktok

Che TikTok sia un social fatto solo di balletti ormai è una cosa che può affermare solo chi non lo frequenta: i contenuti musicali sono senza dubbio il cuore della piattaforma una volta chiamata Musical.ly, ma la costante evoluzione di pubblico e creatori ha portato alla nascita di nuovi filoni che vanno dall’attivismo ai consigli di “life hacking” assurdi, quelli presi in giro da Khaby Lame, passando per quelli culinari.

Ricette veloci di chef famosi come Bruno Barbieri o Gordon Ramsay, piccoli consigli per un pranzo improvvisato, dietro le quinte di cucine, specialità locali e pietanze strane hanno conquistato ormai da tempo TikTok. Tra gli hashtag più diffusi ci sono #cucinaitaliana, #tiktokfooditalia, #15secondchef o #italyfoodporn, ma anche solo un semplice #cucina conta ben 446 milioni di visualizzazioni.

La storia di Viola in the Sky



Ovviamente anche le ricette devono seguire le regole di TikTok, quindi montaggi rapidi accompagnati da una musica incalzante, attenzione all’immagine e soprattutto tanta personalità. Qualità che non mancano a Viola Leporatti in arte @violainthesky, che col suo stile ha sovvertito i canoni social che ci vogliono sempre tutti perfetti e impostati a ostentare lusso e ricercatezza, conquistando quasi 5 milioni di like.

Quella di Viola è una storia fatta di opportunità, tempismo, crescita personale e genuinità. Una storia che, pur intrecciandosi con una forte passione per la cucina, non è quella di una predestinata, ma lo specchio di una generazione che cerca costantemente di trovare la sua strada: “Ho sempre avuto la passione per la cucina, anche grazie a mio padre che ha fatto il ristoratore, ma per anni le mie esperienze si sono limitate al servizio in sala. Da lui ho appreso tante nozioni di cucina casalinga, ma poi non ho scelto di frequentare l’Alberghiero e per tanti anni ho fatto moltissimi lavori differenti, finché a 30 anni mi sono svegliata e ho deciso che dovevo fare qualcosa che mi piacesse davvero”.

E così Viola entra in un ristorante per fare la gavetta come lavapiatti, sino a diventare aiuto cuoca: “Nel frattempo cresceva in me la voglia di condividere il mio percorso, di mostrare i piatti che preparavo a casa per esercitarmi e magari aiutare qualcuno ad appassionarsi alla cucina proprio come me. E quindi eccomi su TikTok”.

Parte del successo di Viola arriva anche dal suo stile vernacolare, fatto di parole prese dal fiorentino più schietto che sono diventate veri e propri tormentoni per il suo pubblico e che forse proprio su TikTok hanno trovato lo spazio giusto: “TikTok nasce per i video estemporanei, i balletti fatti in pigiama e senza trucco con i vestiti accumulati su una sedia alle spalle. Ci sono cose preparate, ma è meno patinato di Instagram, più adolescenziale e questo mi ha aiutato e ha reso anche più vero il rapporto col pubblico, cui cerco di rispondere sempre, per quanto possibile”.

Attenzione al territorio e all’ambiente



Fondamentale anche la scelta di raccontare una cucina sostenibile, fatta con prodotti legati al territorio e senza sprechi, pensata per chi fa la spesa ed è ai fornelli tutti i giorni, non per chi vuole ammirare (o invidiare) piatti stellati. Ragù di carne, patate limone e timo, polpette di ceci, panzanella, lampredotto rivisitato alla giapponese e tante altre idee originali hanno permesso a Viola di essere fra le cuoche italiane più in vista su TikTok, con 270.000 follower. Tanto che durante l’iniziativa “Ti racconto l’Italia” promossa recentemente da TikTok, ha rappresentato la Toscana insieme con scrittori, attori, cantanti e persino il Museo degli Uffizi.

“Mi piace sperimentare, ma penso che sia giusto andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie, non solo nelle materie prime, ma anche nel non cercare chissà quale attrezzo complicato. Mi piacerebbe una ricetta utilizzando le tecnologie per la bassa temperatura, ma non è una cosa che trovi normalmente in casa. E poi ovviamente mi piace riciclare gli avanzi in modo creativo, rispettare i prodotti e utilizzarne il più possibile, come dovrebbe essere”, ha raccontato a Italian Tech.

Però il cibo sui social è anche un argomento delicato in cui si rischia di trovarsi di fronte a tradizionalismi, chiusure mentali e reazioni anche aggressive soprattutto in Italia (esiste persino una pagina Facebook dedicata solo agli italiani che si arrabbiano per come gli stranieri trattano il cibo). Come si schivano queste polemiche? “Il cibo è tradizione, è famiglia, ha a che fare con i ricordi, con un vissuto intimo. Vedere trattato in un altro modo qualcosa che conosciamo ci stranisce. Io spero sempre di non far arrabbiare nessuno, anche perché le ricette e le loro variazioni sono un arricchimento. E in fondo, sono solo ricette”.

Ma anche se sono solo ricette, la legge dei social è spesso impietosa con chi deve realizzare un contenuto per TikTok e chi non è dentro a questi temi spesso non si rende conto di quanto lavoro ci sia dietro: è necessario stare attenti alle ultime mode, ai cambiamenti dell’algoritmo, preparare la postazione e montare il video, selezionare il momento ideale per la pubblicazione, curare la community, magari vincere la timidezza e fare qualche diretta.

Come si gestisce tutto questo? “I social danno tanto e mi hanno dato tanto, ma anche chiedono tanto. Sta un po’ alla nostra gestione pratica ed emotiva riuscire a fare combaciare tutto con la sfera personale e, sinceramente, non sempre mi riesce. Per fortuna ci sono le soddisfazioni e i complimenti che arrivano dalla community, le offerte di lavoro e il riconoscimento che ripagano e sostengono in quei momenti in cui ti senti stanca, vorresti solo riposare e finisci invece per stringere i denti e impegnarti ancora di più in quello che, a tutti gli effetti, è un lavoro. Prima anche io ero una di quelle che guardava con sospetto i cosiddetti influencer, ma adesso che faccio parte della categoria mi rendo conto di quanto siano incredibili i livelli di costanza, acume e conoscenze richieste”.

Insomma, fra i tanti lavori fatti sino ai 30 anni, una tradizione familiare portata sulle piattaforme più recenti, la sovversione delle convenzioni che ci vogliono sempre infallibili, perfetti ed esclusivi, una vita che cambia e si adatta per accogliere un lavoro atipico e guardato con sospetto da chi non lo conosce, la storia di Viola è la storia di milioni di persone della sua generazione, che si costruiscono il presente in modi che solo 5 anni fa nemmeno potevamo immaginare.