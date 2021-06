Spread the love

Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 1 giugno: José rinuncia a Hollywood per amore di Bellita

Anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’1 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Bellita per fortuna si è ripresa dall’avvelenamento provocato da Margarita. Il marito José non se la sente di partire per l’America e rifiuta la proposta di Golden che vuole portarlo a recitare a Hollywood.

Ad Acacias è arrivato un forestiero, Julio, che chiede informazioni sui Dominguez.

Emilio e Julio si conoscono e il primo decide di aiutare il giovane a ottenere una fotografia autografata di Bellita.

La Del Campo si è ormai ripresa. Ascoltando per caso una conversazione tra il commissario Mendez e suo marito Josè, ha saputo che è stata Margarita, la moglie di Carchano, che credeva sua fidata amica, ad avvelenarla.

Josè dice alla sua famiglia di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood per poter stare accanto alla moglie, che ha affrontato un terribile periodo.

Leggi anche: Una Vita, anticipazioni oggi 25 febbraio: cosa nasconde José a Bellita?

Arantxa riceve una telefonata a casa Dominguez e rimane pietrificata.

Ildefonso si congratula con Camino per il suo talento nel disegno davanti a Felicia, madre orgogliosa e contenta che la figlia abbia un pretendente del genere.

Camino, sconcertata dalla reazione di Maite riguardo alla sua esplosione di gelosia quando ha visto la Pasamar insieme a Ildefonso, ha deciso di andare a trovare l’artista.

Le due donne si sono riappacificate. Liberto, che è entrato nell’atelier con le chiavi in suo possesso, le ha sorprese in un tenero abbraccio. Che cosa dirà Liberto a Rosina, Carmen e Lolita?

Felipe Alvarez-Hermoso è sempre innamorato di Marcia, accusata dell’omicidio di Ursula Dicenta. L’uomo, certo della sua innocenza, prende le sue difese.

L’arresto della ragazza ha lasciato gli abitanti del quartiere allibiti e senza parole. Purtroppo, però, tutte le prove sembrano inchiodare la giovane: il suo fazzoletto di fianco al cadavere, la mancanza di un alibi e una lettera scritta da Ursula prima della sua morte e indirizzata all’ispettore Mendez in cui accusa Marcia del proprio assassinio.

Felipe, ignaro che la mandante dell’omicidio sia Genoveva, sua futura moglie, e l’autore del delitto sia Santiago – Israel, cerca di trovare un alibi per scagionare la ragazza.

Potrebbe interessarti: Una Vita, anticipazioni dal 10 al 14 maggio: Bellita rischia di morire?

Israel, consumato dal senso di colpa nel vedere Marcia dietro le sbarre, si reca da Genoveva e le rivela che sulla pistola usata per l’omicidio ci sono anche le sue impronte, imponendole di trovare un modo per far uscire Marcia di prigione.

La Salmeron, per tutta risposta, commissionerà un altro assassinio.

Il commissario Mendez sospetta anche di Santiago (che in realtà è Israel, gemello del vero Santiago, morto nel frattempo) e decide di interrogarlo.

L’avvocato cerca di consolare Marcia e di aiutarla a ricordare qualcosa sul fazzoletto trovato sulla scena del crimine. Santiago minaccia Genoveva di denunciarla alla polizia.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 5 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.00 alle 16.10 circa.