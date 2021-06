Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, Annamaria Laino si difende: “Non sono fessa!”

Annamaria Laino è tornata a parlare di sé e soprattutto a mettere in guardia qualcuno che pare averla costretta a lanciare un appello tramite i canali social; l’ex volto di Temptation Island è apparsa molto indispettita da qualcuno o qualcosa, lanciando parole di sfida molto forti. Scopriamo insieme cosa ha detto Annamaria su Instagram.

Annamaria Laino è una donna forte, una napoletana verace che non si nasconde mai, anzi, è sempre in prima linea per difendere chi ama e soprattutto chi attacca la sua persona.

Spesso ha condiviso con i suoi 55mila followers pensieri anche molto personali, senza preoccuparsi di apparire più buona o amichevole, continuando sempre a mostrare coerenza.

In una serie di srories su Instagram la donna ha messo in guardia qualcuno che la sta attaccando; persone cattive con l’ex volto di Temptation Island che, come abbiamo già visto in quell’occasione, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.

Scopriamo cosa ha detto Annamaria tramite il suo profilo Instagram!

Annamaria Laino si sfoga su Instagram

Annamaria Laino ha avuto modo di sfogarsi tramite i social, mettendo in guardia qualcuno che a quanto pare sta esagerando con lei; senza essere aggressiva, ma con garbo, l’ex concorrente di Temptation Island ha dichiarato:

“Oggi pensavo che è da un sacco di tempo che non parliamo, volevo dire che sono sempre più convinta che educazione e gentilezza aprono tutte le porte nella vita, che bisogna sempre aiutare il prossimo, bisogna saper disinnescare e non rispondere alle provocazioni” continua poi Annamaria “Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, le persone con me ci guadagnano perché sono una persona educata e posso solo arricchire la vita di chi mi sta accanto. Ma non sono stupida, non sono scema e non lo sono mai stata. Se la gente continua ad essere cattiva con me, sono pronta a spu*****i davanti a 55mila persone. Sono buona, educata e gentile ma non sono scema!”

A chi si riferisce Annamaria? Chi è stato cattivo con lei? Pensate abbia fatto bene a sfogarsi in questo modo?