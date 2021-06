techtalk-con-virginia-stagni:-il-futuro-del-giornalismo

Virginia Stagni, laurea in Bocconi e master a Lse, ha vinto nel 2020 il premio per i migliori innovatori digitali come direttrice del Talent Hub del Financial Times. Stagni, bolognese trasferitasi cinque anni fa a Londra, ha ricevuto a settembre 2020 il premio “International Media and News Association (Inma) 30 under 30” per la categoria Business Intelligence: in pratica è stata considerata una dei trenta migliori innovatori al di sotto dei trent’anni nel campo dell’informazione digitale. Stagni è stata inoltre nominata, nell’ambito dello stesso premio, Grand Prize Winner per l’Europa, in sostanza la numero uno per gli innovatori europei del settore. Virgina è stata il primo cittadino italiano ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento.

Per il Financial Times, Stagni è Business Development Manager: il suo ruolo consiste nella strategia di crescita del quotidiano della City, dove è considerata una figura chiave nel mantenere il FT uno dei media più innovativi sul mercato. Un altro record Virginia lo ha stabilito ancora prima di vincere il premio del 2020: è infatti la più giovane manager in 132 anni di storia del Financial Times. FT Talent Challenge, l’hub da lei diretto, attrae centinaia di giovani talenti da tutto il mondo per costruire il futuro del business editoriale in modo nuovo e creativo.

