Subito sold out l’Orchestra del Conservatorio Verdi, nuova data venerdì 4.

La OSCoM dal vivo!

TORNA IN SCENA L’ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO DI MILANO

E LA SALA VERDI VA SOLD OUT.

SI REPLICA QUINDI!

SOLD OUT LA DATA DEL 4 GIUGNO, LA OSCoM REPLICA IL SUO PRIMO CONCERTO IN PRESENZA, DOPO I MESI DI CHIUSURA FORZATA, LA SERA DEL 5 GIUGNO.

L’APPUNTAMENTO PER ENTRAMBE LE DATE È IN SALA VERDI ALLE ORE 20.30, PREVIA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALL’INDIRIZZO BIGLIETTERIAOSCOM@CONSMILANO.IT.

Venerdì 4 giugno

Sabato 5 giugno

Sala Verdi ore 20.30

Franz Joseph Haydn

(1732-1809)

L’isola disabitata, ouverture, Hob 29/9

Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica”

OSCoM Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano

Pietro Mianiti direttore

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo biglietteriaoscom@consmilano.it

fino ad esaurimento dei posti disponibili

OSCoM – ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO DI MILANO

Anello di congiunzione tra il mondo degli studi e quello del lavoro, modello unico nel panorama italiano, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano (OSCoM) vede tra le proprie fila i soli studenti del Verdi – ragazzi tra i 15 e i 22 anni – che, selezionati in audizione, hanno scelto la musica come professione.

Nei suoi primi due anni di attività è stata diretta da Michele Mariotti, Pedro Amaral, Antonello Allemandi, Roberto Abbado, Marco Guidarini, Alessandro Bombonati e Pietro Mianiti, che ne è Direttore principale e residente, in produzioni salutate con calore dalla critica e dal pubblico, in collaborazione con il Festival Milano Musica, per le commemorazioni dell’8 ottobre insieme a SEA e al Comune di Milano, per la Giornata della Virtù Civile, oltre che in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico del Conservatorio.

All’attivo dell’Orchestra quattro produzioni video-discografiche, presto disponibili sul canale Vimeo del Conservatorio di Milano.

PIETRO MIANITI

ha studiato viola, composizione e direzione d’orchestra.

Dopo molti anni come prima viola di prestigiose orchestre italiana, nel 1998 debutta come direttore dirigendo la prima mondiale di Wire di Michele Dall’Ongaro con la regia di Daniele Abbado al Teatro Rendano di Cosenza.

È fondatore dell’Italian Piano Quartet, con cui si è esibito nei maggiori festival, tra cui il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Lygon Melbourne Arts Festival, e in sedi prestigiose come a Carnegie Hall di New York, la Kleine Musikhalle ad Amburgo, la St. Petersburg Philharmonic Hall e la Dixon Gallery Memphis.

Dal 1999 al 2003 è stato direttore musicale di “Prolirica-Peru”, su invito di Luis Alva. Ha diretto diverse opere, sinfonie e lavori corali al Teatro dell’Opera di Lima: Turandot, Tosca, Falstaff, Il barbiere di Siviglia, Aida, Rigoletto, Gianni Schicchi, Messa da Gloria di Puccini, Requiem di Verdi, Nona Sinfonia di Beethoven.

Nel 2004 Pietro Mianiti ricopre il ruolo di consulente artistico del Teatro Massimo di Palermo e nella stessa stagione dirige Carmen.

Regolarmente ospite dell’As.Lic.Co. (Teatro Sociale di Como, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro Grande di Brescia, Teatro Donizetti di Bergamo e Teatro Ponchielli di Cremona), ha diretto L’elisir d’amore (2004), I Capuleti e i Montecchi (2005), Madama Butterfly (2007), Turandot (2008), La traviata (2010) e Un ballo in maschera (2015).

Nel 2008 comincia la collaborazione con l’Accademia del Teatro alla Scala come direttore e come docente nell’ambito del corso di Direzione d’Orchestra.

Nel 2009 debutta al Teatro San Carlo di Napoli e viene rinvitato nella stagione successiva per dirigere Tosca al Teatro Greco di Pompei. Nello stesso periodo dirige I Solisti Italiani in occasione di un concerto al Palazzo del Quirinale, trasmesso da EuroRadio. Dal 2005 al 2011 Pietro Mianiti è Direttore musicale dell’Orchestra dell’Università Roma Tre (RAI Radio 3).

Nel 2013 dirige Il barbiere di Siviglia all’Opera di Kaliningrad, con la regia di Damiano Michieletto, e Mefistofele al Teatro Regio di Parma. Nello stesso anno è assistente di Yuri Temirkanov e Fabio Luisi in diversi concerti sinfonici.

Nella stagione 2014/2015 dirige Il matrimonio segreto all’Opera di Zurigo e Falstaff alla Royal Opera House di Muscat.??Ospite di molte stagioni sinfoniche italiane, Pietro Mianiti ha diretto l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai a Torino in occasione del concerto di apertura delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, l’Orchestra della Svizzera Italiana in numerosi concerti sinfonici, l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, la Borusan Orchestra di Istanbul, I Virtuosi Italiani all’Arena di Verona e molte altre formazioni.

Nella stagione 2016/2017 ha sostituito Fabio Luisi al Teatro alla Scala, dirigendo le recite dell’Elisir d’amore.

Durante le ultime stagioni Pietro Mianiti ha diretto Suor Angelica e Gianni Schicchi alla Hong Kong Academy for the Performing Arts, Cenerentola e Il barbiere di Siviglia al Teatro alla Scala con l’Orchestra dell’Accademia e ha preparato Hansel und Gretel. È stato inoltre assistente e direttore sostituto di Fabio Luisi all’Opéra di Parigi per Falstaff con la regia di Grisha Asagaroff.

Tra gli impegni più recenti Cenerentola, Il barbiere di Siviglia e L’elisir d’amore con l’Accademia della Scala, Un ballo in maschera all’Opera di Rennes in coproduzione con l’Opera di Nantes e nuove collaborazioni con Fabio Luisi all’Opéra di Parigi per Simon Boccanegra.

Pietro Mianiti è direttore dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala e docente di viola al Conservatorio di Milano.