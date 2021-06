recovery,-cingolani:-“elettrificare-per-liberarci-dalle-fonti-fossili.-dobbiamo-avere-almeno-il-70%-di-energia-da-rinnovabili-entro-il-2030”

“Tutto quello che speriamo di fare nel Pnrr è elettrificare il più possibile così a liberarci dai combustibili fossili. Questa cosa non si fa in un attimo, dobbiamo avere almeno il 70% di energia elettrica da rinnovabili entro il 2030″. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato su Facebook da Matteo Renzi. “Per fare questo dobbiamo istallare 70 miliardi di watt a terra o in mare entro il 2030. Siccome abbiamo 9 anni, dovremmo mettere ogni anno 8 miliardi di watt. Oggi ne mettiamo 0.8, dobbiamo decuplicare la nostra capacità – ha aggiunto il ministro – si tratta di trovare un accordo nazionale, sociale, fra tutti quelli che hanno voce in capitolo. Perché a parole siamo tutti d’accordo sulla carta, poi quando si inizia ‘no qui, no lì, no nel mio giardino’. A quel punto diciamolo chiaramente, non siamo capaci di farlo, usciamo dall’accordo di Parigi e risparmiamoci la figuraccia di dare indietro i soldi”