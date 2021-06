new-amsterdam-3,-anticipazioni-sulla-seconda-puntata

New Amsterdam 3 seconda puntata, le anticipazioni

New Amsterdam 3: va in onda la seconda puntata in prima visione su Canale 5 della terza stagione del medical con protagonista Ryan Eggold. Al centro dei nuovi episodi, la pandemia globale che ha sconvolto il mondo e che ha costretto il personale medico del New Amsterdam ad adattarsi a questa nuova normalità.

Di seguito la trama degli episodi 4, 5 e 6 della terza stagione di New Amsterdam, in onda martedì 8 giugno su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa.

New Amsterdam stagione 3 episodio 4 “Quello di cui ho bisogno”

Nel primo episodio della serata, il dottor Floyd Reynolds (Jocko Sims) fatica a trovare un suo spazio al New Amsterdam quando fa un passo indietro nel reparto di cardiologia. Intanto il dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) si reca dai suoceri in Connecticut a prendere Luna, che quasi non lo riconosce: questo lo porterà a chiedersi se riportarla a New York sia davvero la cosa giusta per la bambina. La dottoressa Lauren Bloom (Janet Montgomery) si impegna per far sì che il suo personale si senta al sicuro sul posto di lavoro, mentre la dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman) fatica a fare affidamento sul dottor Cassian Shin (Daniel Dae Kim) mentre affronta un’emergenza familiare.

New Amsterdam stagione 3 episodio 5 “Sangue, sudore e lacrime”

Nel secondo episodio della serata, la dottoressa Sharpe si accorge che il New Amsterdam è a corto di sangue e Max pensa di organizzare una raccolta a cui, è convinto, i donatori non si sottrarranno. Ma ha fatto i conti senza l’oste. Reynolds si rende conto di avere un paio di cose da imparare da Bloom mentre si riconcilia con la sua nuova posizione. Nel frattempo il dottor Iggy Frome (Tyler Labine) aiuta un paziente ad affrontare i propri demoni interiori.

New Amsterdam stagione 3 episodio 6 “Un problema da affrontare”

Nel terzo episodio della serata, Max si accorge di non aver mai affrontato un problema che affligge l’ospedale: il razzismo sistemico. Helen propone a sua nipote Mina di trasferirsi da lei a New York. Intanto Reynolds cerca di mantenere la calma mentre si occupa del caso di un padre e un figlio.

New Amsterdam 3 programmazione

Composta da quattordici episodi in tutto, New Amsterdam 3 va in onda, a partire dal 1° giugno, ogni martedì in prima visione assoluta su Canale 5 con tre episodi inediti in prima visione assoluta. Come avvenuto con le precedenti stagioni, sembra che anche la messa in onda della terza sarà divisa in due parti: la prima dovrebbe concludersi martedì 22 giugno. I restanti episodi della terza stagione andranno in onda prossimamente sempre su Canale 5.

New Amsterdam 3 in streaming

In streaming, la terza stagione di New Amsterdam è disponibile per la visione in diretta o in differita su Mediaset Infinity, la piattaforma di video on demand che mette insieme i più noti programmi gratuiti delle Reti Mediaset e il grande cinema di Infinity+. L’ex Mediaset Play è accessibile da browser su pc e app per tablet e smartphone.