music-is-art:-la-musica-di-boosta-in-vendita-come-nft

Degli NFT si è parlato parecchio, ultimamente, specie dopo il record di Beeple, che ha venduto un’immagine jpeg per 69 milioni di dollari, Anche Italian.tech si è cimentata nel settore dei Non Fungible Token, con la prima copia digitale di una homepage presentata al ministro Colao. I Non-Fungible Token, sono gettoni digitali conservati su blockchain (un grande registro digitale non modificabile in cui le informazioni sono raggruppate in blocchi concatenati in ordine cronologico), che certificano la proprietà e l’autenticità di una creazione digitale, attribuendole tutti i diritti che avrebbe fisicamente come opera, come la rarità, l’autenticità e la proprietà.

Con “MUSIC IS ART” Boosta e Danijel Žeželjl, con il loro progetto, introducono per la prima volta in Italia un lancio di NFT(s) che unisce la realtà online a quella offline, con l’obiettivo di sviluppare un’industria musicale più sostenibile, valorizzata e diversificata. Infatti sabato 5 giugno, sulla piattaforma Makersplace sarà possibile acquistare i contenuti audio-visivi unici creati dai due artisti, oltre ad avere la possibilità di assistere in forma esclusiva a una performance dal vivo dei due, che si cimenteranno così nel primo NFT live, fatto di musica e arte illustrativa. La possibilità di entrare in possesso in anteprima di un pezzo della collezione sarà disponibile a tutti già a partire da martedì 1 Giugno.

Il progetto Music is art nasce dalla collaborazione tra Davide Dileo, in arte Boosta, fondatore e tastierista dei Subsonica, Danijel Žeželj, visual artist croato, e Genuino, startup innovativa italiana che integra le tecnologie blockchain e Internet of Things per l’autenticazione, la certificazione e la rivendita di oggetti collezionabili nel mondo della musica, dello sport e dell’arte, con l’obiettivo e unicità di collegare il mondo digitale e fisico.

Davide “Boosta” Dileo, torinese classe 1974, è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale. Musicista, deejay, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio-televisivo e scrittore. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo 8 album in studio – 8 dischi di platino, con più di 500.000 copie vendute – 4 cd live ed un’interminabile carriera dal vivo. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina e composto colonne per il cinema e serie tv, tra cui 1992 e 1993 prodotte da Sky. Boosta è considerato uno dei migliori Dj italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Compositore di

Danijel Žeželj, croato classe 1966, è un fumettista, animatore, illustratore e grafico. Autore di numerose graphic novel e film d’animazione, è considerato uno dei migliori artisti viventi. Dal 1999, in collaborazione con la musicista e compositrice Jessica Lurie, ha creato una serie di performance multimediali, unendo musica dal vivo e live painting. Queste esibizioni sono state poi presentate nei club e nei festival di tutt’Europa e degli USA. Danijel vive tra New York e Zagreb e le sue opere sono state esibite in numerose mostre in giro per il mondo e anche in alcuni musei. Ha collaborato con diversi brand di fama internazionale come Nike, per la creazione di incredibili campagne di comunicazione.