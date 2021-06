l’importanza-dei-sogni:-la-ministra-dadone-intervistata-dallo-speaker-21enne-grondona

Un’intervista fuori dagli schemi, quella a cui si è sottoposta Fabiana Dadone, ministra per le politiche giovanili, sul palco di Next Gen IT. A fare le domande, infatti, c’è il giovanissimo speaker di Radio m20 Filippo Grondona. Entrambi, attraverso il racconto delle loro esperienze, hanno invitato i ragazzi a inseguire le loro passioni, perché un giorno potrebbero diventare un lavoro.