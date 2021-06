l’automazione-delle-nostre-emozioni

Felicità, tristezza, disgusto, rabbia, sorpresa e paura. Sono questi, secondo il mercato del riconoscimento delle emozioni, i sei stati emotivi umani degni di essere riconosciuti in percentuali variabili da parte di un software. Tutti gli altri sono secondari, e risultano dalla combinazione di questi stati primari.

In tutto il mondo si sente parlare sempre più spesso di emotion AI e affective computing per indicare quelle tecnologie, sottoinsiemi dell’intelligenza artificiale, programmate per misurare, capire e identificare le nostre emozioni e categorizzare il nostro comportamento. Si tratta spesso di tecniche di computer vision e deep learning in grado di leggere immagini, espressioni facciali, direzione dello sguardo, gesti e voce. A ciò può essere integrata anche la lettura della frequenza cardiaca, la temperatura corporea e la respirazione, per una risposta ancora più dettagliata.

Si può ancora parlare di distopie e fare continui rimandi alla letteratura sci-fi? No, e anzi, non fa che renderci ingenui di fronte a ciò che sta già accadendo da anni. Purtroppo ci siamo abituati a sentir parlare di identificazione biometrica, il riconoscimento dei dati probabilmente più personali che abbiamo: quelli che traducono in linguaggio matematico i nostri volti, il nostro sguardo e la nostra identità corporea. La loro importanza (e necessità di difenderli) deriva dal fatto che essi ci identificano così particolarmente come individui che potremmo quasi paragonarli al DNA.

Proprio a causa della loro preziosità, vengono oggi elaborati da software intelligenti in grado di riconoscerli e collegarli ad altri dati che ci riguardano, come quelli anagrafici. Sempre più spesso questi software vengono venduti promuovendo l’idea che possano inferire il nostro genere, il nostro orientamento sessuale, politico e religioso in base ad una scansione del nostro volto. La tecnologia più famosa che sfrutta i nostri dati biometrici è il riconoscimento facciale, protagonista di molti scandali emersi negli ultimi anni e di altrettante ricerche scientifiche che dimostrano le alte percentuali di errore quando usata su persone nere, migranti, LGBTQ+ e donne. Molto spesso si tratta di persone a cui vengono negati dei diritti a causa di errori da parte di questi software, notizie che molti di noi sono abituati a leggere quotidianamente.

Ultimamente mi capita di sentirmi sconfitta da quello che studio: discriminazioni continue e conseguenze enormi sulle vite delle persone a causa di decisioni che qualche essere umano ha deciso di relegare a una macchina. La pandemia e l’aumento di tecnologie di controllo e sorveglianza al lavoro, nelle scuole e in molti altri spazi hanno esacerbato queste tendenze. Non solo negli Stati Uniti o in Cina, ma anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Francia, e da ultimo la consapevolezza che la proposta di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale non sarà per nulla sufficiente ad arginare questi rischi. Capita di pensare che qualsiasi sforzo critico sia inutile e che ci troviamo di fronte a qualcosa di davvero inarrestabile, perché i miglioramenti sono infinitamente minori rispetto ai rischi.

Ma com’è possibile che si stia discutendo di una pratica così invasiva per le nostre libertà? Perché non ne stiamo davvero discutendo. Come spesso accade, l’innovazione e i cambiamenti tecnologici non sono argomento di dibattito pubblico e non vengono considerati aspetti di estrema urgenza, ma solo qualcosa da recepire passivamente. Il riconoscimento automatizzato delle emozioni esiste da anni (una delle prime startup a proporlo, Cogito, è stata fondata nel 2007), e a differenza di applicazioni biometriche più note come il riconoscimento facciale – che identifica i nostri corpi – pretende di dedurre il nostro stato emotivo interiore. Le sue applicazioni sono sempre più integrate in aspetti critici della vita quotidiana: oltre alla pubblicità (come nel caso dei famosi banner di Piccadilly Circus a Londra), le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie, sono moltissime le scuole e le Università che hanno monitorato il comportamento degli studenti nelle classi online anche in Italia, come ha raccontato Privacy Network.

Chi la paga questa innovazione? Qualche giorno fa, un articolo di Bbc ha sottolineato come un sofisticato sistema di telecamere dotate di intelligenza artificiale e riconoscimento facciale sia stato testato sugli uiguri dello Xinjiang per rivelarne gli stati emotivi. La provincia cinese viene spesso definita come un laboratorio di sorveglianza, dove il popolo uiguro viene oppresso sistematicamente anche grazie ad un ecosistema di controllo che è tra i più sofisticati al mondo. Alcune persone vengono forzate davanti a queste telecamere per identificare le loro emozioni e ogni micro espressione del loro volto, senza considerare come il contesto coercitivo possa alterare gli stati mentali ed emotivi.

Nelle ultime settimane ho sperimentato alcune di queste applicazioni, sviluppate da aziende tecnologiche in Europa e negli Stati Uniti. Oltre ai software venduti a scopo di marketing, recruiting e profilazione online, ci sono moltissimi giochi e filtri che tengono traccia delle nostre espressioni facciali, come i filtri di Snapchat o la creazione di emoji personalizzate. Provando sia il tool online Emojify, creato per intraprendere una discussione sul tema, sia Affdexme, l’applicazione mobile della celebre Affectiva, ho scoperto che le mie espressioni tipiche non rientrano facilmente nelle sei emozioni principali, e che la componente “neutrale” è sempre molto alta. Ho scoperto anche di non riuscire a mimare la sorpresa, la mia emozione preferita: ho passato almeno un’ora a sforzarmi per fingere l’espressione che farei normalmente ma non c’era modo. Qualche giorno dopo ho riprovato e l’ha subito riconosciuta.

Il fatto di non riuscire a riconoscere propriamente le nostre emozioni e sostenere ugualmente di poter analizzare addirittura le micro espressioni rimanda subito alla frenologia o alla fisiognomica, discipline pseudoscientifiche che pretendono di trarre ipotesi (errate) sugli stati interni dalle apparenze esterne. Quella perpetrata da questi software, e soprattutto da chi li commercializza, è una teoria della conoscenza riduzionista: il rasoio di Occam viene applicato a qualsiasi aspetto della nostra vita trattando ogni fenomeno come un oggetto fisico. Le nostre identità vengono sempre più semplificate, e la tecnologia continua ad essere governata attraverso le categorie pure del determinismo e della neutralità, allontanandola in questo modo dalle nostre esperienze e dando l’illusione di non poterla controllare.

Chi si occupa da tempo di riconoscimento automatizzato delle emozioni sostiene si tratti di un’evoluzione naturale e necessaria della tecnologia biometrica. Se gli esseri umani comunicano tra loro guardandosi e adattando le risposte in base ai feedback emotivi ricevuti, allora anche una macchina per interagire efficacemente con noi deve poter determinare come stiamo e come reagiamo agli input. Lo scopo dichiarato è quello di migliorare l’interazione con i nostri dispositivi e renderli più sensibili ai nostri desideri e bisogni. Negli ultimi anni, mi è capitato di parlare con persone che si occupano di marketing e comunicazione che se potessero applicherebbero istantaneamente queste tecnologie, senza porsi troppi problemi sulla loro efficacia. L’industria dell’emotion AI, che l’anno scorso valeva 19,5 miliardi, dovrebbe arrivare a 37,1 miliardi di dollari entro il 2026. Questo sta accadendo nonostante la tecnologia abbia trovato un debole consenso tra gli attori sociali, come dimostra anche uno studio effettuato nel Regno Unito tra il 2015 e il 2018 che ha mostrato come solo l’8% delle persone fosse d’accordo ad avere dati sulle emozioni collegati a informazioni personali.

Il problema principale riguarda proprio la loro efficacia, dato che sembrano basate su presupposti essenzialmente sbagliati: le teorie dello psicologo Paul Elkman, che negli anni sessanta ha sostenuto per la prima volta che tutti gli esseri umani mostrano un numero ridotto di emozioni universali, innate e interculturali. Ma alcuni autori nel 2019, dopo aver analizzato diversi studi sulle tecnologie di riconoscimento emotivo, hanno concluso che mancano le evidenze scientifiche per poter “dedurre con sicurezza la felicità da un sorriso, la rabbia da un volto accigliato, o la tristezza da un broncio”, e che le emozioni sono espresse in moltissimi modi diversi anche in base al contesto culturale di riferimento. Queste teorie vengono usate oggi per prendere decisioni sulle persone, senza considerare minimamente come le emozioni – esattamente come le tecnologie – siano in realtà costruite e co-prodotte in base alle società in cui viviamo. La tendenza a non considerare questo aspetto è molto pericolosa, e dovrebbe spingerci a rifiutare l’idea che questi strumenti possano decidere sulle nostre opportunità o prendere posto nei nostri spazi pubblici e privati.

Gli sforzi legislativi in questo senso non sono rassicuranti. La normativa vigente non richiede il consenso per catturare dati sulle emozioni in luoghi pubblici che non siano personali (e quindi capaci di identificarci come singoli), e la recente proposta di Regolamento europea sull’intelligenza artificiale non parla esplicitamente di riconoscimento emotivo, a meno che non sia abbinato ad un’identificazione biometrica remota in tempo reale. Oltre a sforzarci affinché l’Europa tenga conto di queste mancanze e le introduca nel testo finale, non possiamo aspettare l’AI Act per regolamentare queste tecnologie. Basti pensare a qual era la situazione due anni fa per renderci conto di quante cose potrebbero cambiare prima dell’adozione della legge: avremmo mai pensato che il riconoscimento facciale sarebbe entrato così prepotentemente nelle nostre vite di cittadini europei? A questo proposito, c’è una campagna che possiamo firmare per chiedere di vietare l’identificazione biometrica non solo in tempo reale, riprenderci il controllo sui nostri volti e iniziare a discuterne davvero. La coalizione di Reclaim Your Face in Italia sta portando avanti numerose attività per aumentare la consapevolezza nei confronti di queste tecnologie, perché il tempismo nella difesa dei nostri dati è tutto.

Serve una pressione nazionale per inserire questi temi nell’agenda politica e far intervenire le autorità per porre chiari limiti e divieti (già proposti alla Camera), e c’è bisogno di applicare una pressione morale alle organizzazioni oltre che ai legislatori. Una volta che daremo il permesso e accesso ai nostri sentimenti in modo automatizzato, non ci sarà più nulla che potremmo tenere per noi. La soggettività verrà completamente trasportata nel terreno dell’oggettivizzazione manipolativa, e il rischio non ci riguarda solo come individui, ma anche come collettività: è alle generalizzazioni che dobbiamo pensare, alle divisioni binarie tipiche delle macchine che promettono di renderci perfettamente distinguibili e racchiuderci in categorie. E di questo, sono sicura, dovremo riparlarne presto.