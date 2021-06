isola-dei-famosi,-andrea-damante-critica-il-reality

Andrea Damante, in studio per supportare il suo amico Ignazio Moser, non ha nascosto un certo risentimento per un tipo di trattamento che non si aspettava di ricevere; in un momento di incoraggiamento per uno dei sei finalisti dell’Isola dei famosi, Damante è parso particolarmente piccato. Cosa ha infastidito l’ex tronista? Scopriamolo insieme!

Ignazio Moser è sbarcato in Honduras in corso d’opera, per poi diventare uno dei finalisti di questa 15esima edizione dell’Isola dei famosi; al fianco di Valentina Persia, Awed, Beatrice Marchetti, Matteo Diamante e Andrea Cerioli, Moser concorrerà per la vittoria.

In studio per lo sportivo non c’è stata solo la sua dolce metà Cecilia Rodriguez ma anche il suo miglior amico Andrea Damante; l’ex tronista ha mostrato un atteggiamento leggermente piccato, per via di un qualcosa non molto chiaro al pubblico in un primo momento.

Dopo qualche ora il web ha lanciato le sue ipotesi, analizzando anche una risposta data ad Ilary Blasi nel corso della puntata. Cosa è accaduto a Damante? A quanto pare troppa poca attenzione.

Andrea Damante dimenticato da Ilary Blasi?

Andrea Damante è abituato ad avere gli occhi puntati su di lui, tante attenzioni e ammirazione di molte donne; l’amicizia con Moser è uno di quei rapporti veritieri, motivo per cui si trovava in studio a supportarlo.

Peccato che Damante non fosse su una poltroncina come molti altri ospiti, ma tra le fila del pubblico; alcuni fan attenti hanno notato che in alcune stories di Elettra Lamborghini l’ex tronista si trovava su una delle poltrone riservate agli ospiti, per poi finire nel pubblico.

Solo a diretta inoltrata Ilary l’ha reso partecipe e lui, nel complimentarsi con Ignazio Moser, ha detto:

“Io sto benissimo, come stai tu? Mi sembra bene. Non hai idea cos’è successo in Italia e al mio telefono quando il ragazzo ti ha appoggiato la macchinetta sulla testa. Si è parlato più dei tuoi capelli che del Covid. Però stai da Dio, fratello, veramente. E complimenti perché quando mi hai chiesto se dovevi andare all’Isola, perché ne abbiamo parlato, ti dico io che hai fatto una figura incredibile. È giusto così, te lo meritavi. Ti aspetto. Siamo carichi”

Un tono che secondo molti è il risultato di un qualcosa che ha indispettito molto Damante; cosa ne pensate? Trattamento sbagliato o solamente la giornata con la luna storta?

