il-presentatore-inglese-che-offese-gli-italiani-a-inizio-pandemia:-“sono-quasi-in-bancarotta,-aiutatemi”

LONDRA – Ricordate Christian Jessen? Il celebre presentatore tv, medico e comico inglese, 44 anni, all’inizio della pandemia rilasciò dichiarazioni incendiarie e oltraggiose nei confronti dell’Italia e degli italiani: secondo lui, il lockdown e il “restate in casa” a causa del Covid che aveva iniziato a fare strage nel Paese – e non ancora nel Regno Unito – erano “scuse per continuare a fare la siesta” e non lavorare.